Dalla casa fino ai servizi: la rivoluzione di Dotstay

CAMBIARE città, vita e lavoro. Immaginatevi di doverlo fare, ma con la consapevolezza di trovare qualcuno all’arrivo che vi aspetta. Qualcuno che vi accompagni a vedere le più belle case selezionate per voi, qualcuno pronto a farvi anche da guida in una nuova città, qualcuno che possa consigliarvi il miglior ristorante, i percorsi più suggestivi, le scuole più comode da raggiungere per i bambini. Proprio questa è l’idea che ha condotto Alessandro Adamo, founder e amministratore delegato di Dotstay, a costruire nel 2013 un modello di business innovativo, introducendo una figura professionale mai vista prima: l’Angel, a metà tra un agente immobiliare e una guida che accoglie il cliente che deve trasferirsi come un vero e proprio primo amico in città.

Dotstay funziona così: il cliente imposta i criteri di ricerca per la propria casa ideale sulla piattaforma online dotstay.com, dopo aver scelto la meta di destinazione, e al termine della ricerca prenota il proprio ’Angel Tour’, una visita guidata negli immobili, fino a cinque, preselezionati sulla base delle sue preferenze. L’Angel Tour, il servizio che contraddistingue l’offerta dell’azienda, può durare uno, tre o sette giorni, in base alle esigenze (e alle preferenze) del cliente.

Chi usufruisce dell’Angel Tour non viene abbandonato una volta che ha trovato la propria casa dei sogni. Appena trasferitosi, infatti, il cliente ha la possibilità di rivolgersi per le proprie necessità a una sorta di ’maggiordomo online’, grazie al servizio introdotto nella primavera 2024. A marzo dell’anno scorso, infatti, Dotstay ha lanciato il ’Concierge’: di fatto, è sufficiente per il cliente chiamare un numero dedicato, e il Concierge si attiverà per acquistare prodotti o prenotare servizi per conto del cliente, da un tavolo per due, a una gita fuori porta, a un semplice servizio di lavanderia.

"Tutto nasce da una mia esperienza personale – racconta l’amministratore delegato –. Dopo aver perso il lavoro, mi sono trovato a fare i conti con le scarse possibilità dovute alla crisi economica, così ho iniziato a subaffittare la stanza da letto della casa in cui alloggiavo mentre io dormivo sul divano, per aiutare chi aveva bisogno di trasferirsi. Le persone usavano proprio la mia camera da letto come punto di appoggio, e chiedevano aiuto a me, tra annunci e agenzie, per cercare una stanza o un appartamento per medio-lungo termine". E da lì l’illuminazione: perché non farne un lavoro? Ed ecco che quel divano, da cui tutto è iniziato, diventa una startup.

"Credo ancora oggi che ciò che ci ha permesso di distinguerci dai nostri competitor sia proprio la componente umana del nostro business – continua a spiegare Adamo –. Siamo una società digitale di relocation riconosciuta da Eura a livello europeo, ma su Dotstay.com il nostro cliente prenota online una persona del luogo che lo accoglie e lo aiuta a trasferirsi nella città di destinazione. Ecco perché l’attività si è sempre mostrata resiliente e innovativa".

Non solo: a dicembre 2022 si aprono le porte per una nuova opportunità. Dotstay si quota in Borsa. "La quotazione ci ha dato la possibilità di conferire un’inedita visibilità a un modello di business nuovo e di raccogliere le risorse necessarie a portare avanti il nostro grande progetto", afferma Adamo.

Lo sbarco a Piazza Affari, precisamente sul segmento pro del mercato Euronext Growth Milan, apre il capitale agli investitori istituzionali. La società valida il business model e nel tempo si conferma una realtà in crescita ed evoluzione. Chiude l’esercizio 2024 con ricavi totali di 1,2 milioni di euro, dato che registra una crescita del +66% rispetto all’anno precedente, se si considera che i ricavi a fine 2023 erano circa 747 mila euro totali. "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di quest’anno, che confermano la solidità e la validità del nostro modello di business – afferma l’ad –. I numeri di bilancio testimoniano il costante sviluppo e l’efficacia delle strategie adottate nel corso del tempo. Ci motivano a proseguire nel nostro percorso di sviluppo con ancora maggiore determinazione".

Oggi a usufruire dei servizi offerti da Dotstay sono soprattutto studenti e studentesse che arrivano dall’estero, che possono contare anche sulle partnership commerciali che la società ha all’attivo con diversi istituti universitari di prestigio in Italia. Oltre a loro ci sono tanti lavoratori, che magari hanno bisogno di spostarsi per cogliere importanti occasioni a livello di carriera, senza dimenticare gli imprenditori che hanno necessità di trovare alloggio per i propri dipendenti vicino alla sede lavorativa, visto che Dotstay ha siglato anche alcune importanti partnership con aziende.

Ciò che hanno in comune i nostri clienti è il bisogno di un punto di riferimento in una città nuova o poco conosciuta, oltre alla mancanza di tempo – prosegue Adamo –. Il tempo oggi è il bene più prezioso in una società come la nostra, e tutti sappiamo quanto ne porti via la scelta di una casa, soprattutto se per lunghi periodi. Il nostro obiettivo è proprio assicurare al cliente la possibilità di risparmiarne e sentirsi più sicuro della propria scelta finale".

Il servizio di Dotstay funziona ed è oggi apprezzato già in diverse città italiane dove la società opera. In primis Milano, cuore del business di Dotstay e città in cui l’azienda ha sede, ma anche Torino, Firenze e Roma. L’ad, però, guarda già oltre. "Il nostro business rappresenta un modello di relocation innovativo e scalabile, che coniuga risorse digitali, assistenza al cliente e una cifra umana importante - dichiara - La nostra mission è riuscire a esportarlo nel mondo, facendo sì che in ogni città un nostro cliente trovi un primo amico in città, un ’Angel’, ad aspettarlo".