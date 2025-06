Dalla casa al professionale. La robotica secondo Zucchetti

C’era una volta il tagliaerba. Rosso, col motore a quattro tempi, da spingere in mezzo al giardino. Ecco, dimenticatelo. La robotica è diventata la norma per la manutenzione non solo del giardino di casa, ma anche delle grandi superfici da manutenere come campi da calcio, da golf, grandi parchi e spazi pubblici.

Una rivoluzione significativa, che parte dal Valdarno Aretino, a Terranuova Bracciolini. L’azienda punta a essere sempre un passo avanti nella sfida tecnologica dal software alla sanità, dall’automazione alla robotica fino alle energie rinnovabili, perché tutto contribuisce a delineare la mission aziendale: anticipare il mercato, guidarlo, talvolta persino inventarlo.

Da oltre venticinque anni, Zucchetti Centro Sistemi porta nei giardini di tutto il mondo l’eccellenza tecnologica e il valore di un’azienda fatta di persone, competenza ed esperienza.

Dal primo prototipo di Ambrogio Robot, il rasaerba nato da un’idea del fondatore Fabrizio Bernini alla gamma attuale, la Divisione Robotica di ZCS si è affermata come punto di riferimento nel settore, con un’ampia offerta che spazia dai giardini residenziali agli impieghi professionali su superfici molto estese. Protagonista nell’innovazione applicata al giardinaggio autonomo, con una vasta rete nazionale ed internazionale, tecnologie AI all’avanguardia, e una chiara visione: rendere la robotica un alleato concreto per persone, professionisti e imprese, in un’ottica di efficienza, connettività e rispetto per l’ambiente.

Ambrogio Robot, il rasaerba automatico, è oggi molto più di un prodotto all’avanguardia: è la sintesi tra innovazione, affidabilità e un servizio che accompagna il cliente in ogni fase, dall’acquisto al post vendita. "Ambrogio Robot – ha detto il responsabile commerciale Italia del marchio Ambrogio, Nicola Ciabatti – rappresenta la massima espressione dell’intelligenza artificiale applicata al giardinaggio. Dotato delle più avanzate tecnologie di navigazione, gestione smart e batterie di ultima generazione, garantisce un prato sempre perfetto con il minimo sforzo. L’automazione di Ambrogio Robot si traduce in efficienza e sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale grazie all’assenza di emissioni dirette e a un consumo energetico ottimizzato".

Il futuro però non è più solo e soltanto il robot tagliaerba ma una serie di servizi che l’azienda mette a disposizione della rete vendita e degli utenti finali. Nel dettaglio, infatti, il supporto inizia dalla scelta del modello più adatto al proprio giardino, proseguendo poi con l’installazione e la formazione all’uso, e continua con un servizio assistenza clienti attento e tempestivo. Il network di rivenditori e centri assistenza specializzati assicurano interventi rapidi e soluzioni su misura per ogni cliente - privato, pubblico o azienda - che abbia scelto di acquistare oppure noleggiare un robot Ambrogio.

I punti chiave che differenziano il prodotto robotico a marchio ZCS sono legati ad elementi di struttura del prodotto come la durata delle batterie, i materiali di qualità in grado di resistere nel tempo, la qualità del taglio che garantisce un manto erboso uniforme, la disponibilità di ricambi originali forniti direttamente dall’azienda casa madre, e una serie di servizi altamente qualificati che derivano dal know how ed esperienza nel settore della robotica da giardinaggio.

Il futuro parla digitale: Ambrogio Robot punta sui professionisti e sulla rete vendita, investendo nel potenziamento di Robot Park, la piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto della flotta. "Dietro ogni Ambrogio Robot – ha aggiunto Ciabatti - c’è un team di esperti con un obiettivo preciso: offrire soluzioni di qualità e un servizio impeccabile. Zucchetti Centro Sistemi non è solo tecnologia, ma un’azienda fatta di persone pronte a supportare il cliente. L’esperienza maturata in oltre due decenni consente di rispondere a ogni esigenza con consulenze personalizzate, assistenza tecnica qualificata e aggiornamenti costanti sui prodotti.

Per scoprire di più su Ambrogio Robot e trovare il modello perfetto per privati o business, non c’è che scommettere sul futuro del giardinaggio. "I nuovi modelli Ambrogio 4.50 RTK AI, 4.36 RTK AI e 4.0 RTK AI – ha concluso il manager dell’azienda – sono progettati per affrontare superfici erbose estremamente ampie, fino a 80.000 m², garantendo un taglio preciso, continuo e personalizzabile. Sono già operativi sui campi da calcio, dove la qualità di taglio e l’assenza di piccole lame rotanti sono fortemente apprezzate. Grazie all’intelligenza artificiale, alla navigazione Cloud-RTK senza filo perimetrale e a sensori a ultrasuoni, questi robot assicurano una gestione autonoma, sicura ed efficiente del verde, anche in presenza di ostacoli o irregolarità del terreno. Sono pensati per essere facilmente trasportabili e intuitivi da gestire tramite touchscreen e app mobile connessa in 4G".

Un futuro che è già qui, e parla la lingua dell’innovazione e dell’esperienza. Ambrogio Robot, da sempre sinonimo di innovazione, continua a riscrivere gli standard della robotica applicata al giardinaggio, puntando ora dritto verso l’eccellenza del settore professionale.