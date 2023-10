Dalla Bolivia al Messico, da Hong Kong all’Italia le cabinovie cambiano la mobilità urbana

PRENDERE UNA FUNIVIA o una cabinovia per andare al lavoro o all’università, fare shopping o visitare un luogo turistico o un monumento famoso. È la nuova frontiera green della mobilità urbana nel mondo. Aspettando, forse, lo skyline di Blade Runner, con moto volanti e auto con le ali o i cieli sorvolati da droni che portano merci e persone, già oggi si possono superare gli ingorghi del traffico che inquinano, rallentano la vita e soprattutto diminuiscono la sua qualità, passandoci letteralmente sopra. È quello che sta facendo, con le sue nuove funivie urbane, il gruppo Doppelmayr. Funivie in cui salire senza gli sci ma per essere teletrasportati da un capo all’altro delle città in eleganti cabine in cui ci si può rilassare ammirando il paesaggio, lavorare collegandosi al wifi, ridurre i tempi dei percorsi e rispettare l’ambiente grazie ai motori elettrici che movimentano gli impianti. Il gruppo Doppelmayr da oltre trent’anni studia e realizza soluzioni per la mobilità urbana.

Tra le opere più importanti già realizzate ci sono la Mi Teleférico a La Paz, capitale della Bolivia, la più grande rete funiviaria urbana al mondo con dieci linee che trasportano ogni giorno circa 300mila persone. Ma in America latina Doppelmayr ha realizzato un’altra cabinovia, attiva dal 2021, la linea 1 del Cablebùs di Città del Messico lunga circa 10 chilometri. E l’anno scorso le autorità messicane hanno assegnato all’azienda guidata da Georg Gufler anche la commessa della linea 3. L’elenco di impianti per il trasporto urbano realizzati o in fase di progettazione e costruzione annovera funivie che vanno dall’americana Portland alla Mount Faber Liner di Singapore, passa alla tedesca Koblenz e all’altopiano di Kirchberg in Lussemburgo, prosegue con la nuova cabinovia da 10 posti dell’israeliana Haifa che trasporta 20mila studenti e pendolari al giorno per arrivare ai progetti per raggiungere Hogwarts con Harry Potter, salire sulla più alta montagna del Vietnam in 15 minuti, collegare a Hòn Thom due isole delle vacanze, rinnovare il Peah Tram di Hong Kong e pensare a muoversi in funivia anche nell’area metropolitana di Parigi. In Italia il futuro della mobilità su fune comincerà con le funivie urbane di Genova.

È in corso infatti la progettazione definitiva delle due funivie urbane di Genova Principe – Lagaccio – Forte Begato, aggiudicate a Doppelmayr dopo una gara pubblica. Quella di Genova sarà la prima linea funiviaria urbana in Italia, e collegherà il piazzale della metro di Principe, davanti alla stazione Marittima, con il quartiere collinare di Lagaccio, portando poi al Forte Begato, un’opera fortificata costruita su un vasto pianoro da cui si gode uno straordinario panorama sul golfo e sulla città. La funivia avrà due tronchi, con una lunghezza totale di circa 3 chilometri e una portata di 800 passeggeri all’ora. La funivia sarà dotata di cabine moderne e confortevoli, accessibili ai disabili e ai ciclisti e di stazioni disegnate dall’architetto Carlo Cillara. Il progetto della funivia Principe-Begato è stato approvato dal Comune di Genova nel 2019, dopo un lungo iter burocratico e una consultazione pubblica. Il costo dell’opera è stimato in circa 40 milioni di euro. I lavori dureranno circa due anni, l’obiettivo è quello di inaugurare la funivia entro il 2025.

Achille Perego