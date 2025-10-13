Dal tech alla salute: il dibattito di I-com sul mondo di domani

L’ISTITUTO PER LA COMPETITIVITÀ compie 20 anni e festeggia, guardando al futuro, con l’evento ’2005-2025: 20 anni di competitività in Italia e in Europa’ del quale Quotidiano Nazionale è media partner. Appuntamento oggi a Roma, nella Galleria del Cardinale Colonna. L’iniziativa si apre con il saluto di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione Europea. Con la moderazione di Raffaele Marmo, condirettore di Quotidiano Nazionale, interviene il presidente di I-Com Stefano da Empoli (nella foto in basso) assieme ai protagonisti della politica e dell’economia.

I-Com è un think tank fondato nel 2005 da un gruppo di studiosi, professionisti e manager con sede a Roma e a Bruxelles, con lo scopo di promuovere temi e analisi sulla competitività in chiave innovativa all’interno del quadro politico-economico italiano, europeo e internazionale. I principali settori di interesse di I-Com sono digitale, energia, innovazione, salute e istituzioni. Nel luglio 2017 l’Istituto per la Competitività ha aderito al Global Trade and Innovation Policy Alliance, una rete internazionale di think tank attivi sui temi dell’innovazione.

"Celebriamo il nostro istituto nei suoi primi 20 anni di vita e il concetto di competitività", dice Stefano da Empol. "Questo concetto – precisa – continua a essere più attuale che mai. Per noi coincide con la competizione. Un Paese è competitivo quando è innovativo. Questo abbiamo provato a declinare in questi 20 anni. Lo facciamo sia in chiave italiana, che europea. La competitività è molto attuale, come ci ha ricordato Mario Draghi. L’elemento più problematico è che noi spesso pensando la competitività come attuale, la decliniamo rispetto a fattori esogeni. L’Europa, per esempio, viene sempre vista come se fosse lontana e ostacolante. In realtà vorrei che questo concetto lo internalizzassimo di più. Alcuni soggetti, come le imprese, lo hanno chiaro. Nel dibattito pubblico c’è invece la percezione per cui la competitività è importante, ma dipende da altri. Ribadiamo che, al contrario, parte da noi". Sono previsti gli interventi di Luca Squeri, promotore dell’intergruppo competitività, Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria, Giorgio Graziani, segretario confederale Cisl. Conclude i lavori Gilberto Picchetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le. Ma.

