Dal sottoscala ai grandi brand : "Le nostre scarpe in più di 40 Paesi"

ELISABET, FONDATA oltre quarant’anni fa, è un’azienda marchigiana di riferimento nel panorama calzaturiero italiano. In questi 45 anni di attività, ha saputo distinguersi per qualità, visione e capacità di evolversi, diventando un punto di riferimento del settore. Alla sua seconda generazione, Elisabet porta avanti con orgoglio i valori e l’eredità delle sue origini, reinterpretandoli in chiave contemporanea e guardando con fiducia alle sfide del futuro. Per Elisabet, questo importante anniversario non rappresenta solo un traguardo, ma una rampa di lancio verso ulteriori opportunità di sviluppo. "Elisabet nasce negli anni ’80 dalla passione dei tre fratelli Vallasciani e delle loro famiglie in un territorio, quello marchigiano, vocato alla calzatura e al fare bene le cose", racconta Lara Vallasciani (nella foto), ceo dell’azienda. "Muovendo i primi passi in un piccolo sottoscala adibito a laboratorio – continua – Elisabet è cresciuta nel tempo e oggi vanta collaborazioni con marchi di primo ordine sia nazionale che internazionali e distribuisce i suoi prodotti in più di 40 Paesi". La possibilità di attingere a un’accurata conoscenza del settore, a diverse fonti d’ispirazione e una lunga e poliedrica esperienza a fianco di brand diversissimi tra loro nonché una innata propensione allo studio e alla ricerca costituiscono i tratti distintivi dell’azienda sin dalla sua costituzione. Qualità che permettono al team creativo di immaginare e realizzare soluzioni sempre inedite. E anche di anticipare tendenze di mercato.

L’innovazione è quindi un asset importante per la vostra crescita?

"Gli investimenti in innovazione tecnologica sono uno dei fari guida in azienda. In un mercato sempre più competitivo, non si può non essere al passo con le innovazioni se non si vuole essere tagliati fuori. Vale sicuramente la pena citare l’importante investimento realizzato nel 2019 per automatizzare tutto il magazzino implementando anche ovviamente un relativo software specializzato per la logistica. Hanno seguito poi il rinnovo del gestionale nonché da ultimo l’implementazione di un sistema di CRM particolarmente avanzato che dovrebbe essere operativo da settembre. Siamo in una fase esplorativa per quanto riguarda gli strumenti e le potenzialità legati all’intelligenza artificiale e il 3d sia per la prototipia che per l’ecommerce. Queste tecnologie presentano ancora oggi dei costi di ingresso importanti, ma stiamo facendo degli studi di fattibilità in merito".

In un contesto congiunturale particolarmente difficile quali sono le vostre strategie di sviluppo?

"Come ho già anticipato, continuare ad investire sia in capitale umano che in tecnologia per essere sempre pronti in tempi rapidi a rispondere ai repentini cambiamenti del mercato. Oltre a questo, crediamo fortemente che anche i nostri asset produttivi siano fortemente strategici e quindi da valorizzare. In particolar modo, oltre a tutta la nostra organizzazione produttiva d’oltreoceano, crediamo che la produzione effettuata nel nostro stabilimento in Italia, sia un elemento distintivo della nostra azienda. Oggi il Made in Italy è fortemente in crisi per via della scarsa competitività dei prezzi, ma siamo profondamente convinti che questa doppia anima produttiva (italiana e d’oltreoceano) ci consenta di poter rispondere in modo trasversale alle diverse esigenze di brand con posizionamenti diversi sul mercato. È proprio per questo che da ottobre rinnoveremo tutta la linea di produzione qui nello stabilimento di Monte Urano".

Rigore, cura e attenzione permettono di gestire, organizzare e monitorare processi produttivi nazionali e internazionali, garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi, certificazioni (ad esempio The Social & Labor Convergence Program - Slcp) e obiettivi del brand. Attraverso un team interno di esperti dedicato alla logistica, l’azienda riesce a soddisfare le diverse esigenze di consegna, da ogni origine a ogni destinazione. Prendendo in carico ogni aspetto del processo, nel rispetto delle normative e delle aspettative.

La vostra azienda intende conquistare nuovi spazi commerciali all’estero? In quali Paesi si concentrano i vostri programmi di internazionalizzazione?

"Al momento siamo fermi sul lato degli Usa perché è un mercato che presenta troppa instabilità e non ci sembra il momento opportuno per investire. Sicuramente il Giappone rappresenta un nostro prossimo obiettivo".

Il saper essere al servizio di progetti internazionali, sottolinea l’imprenditrice, è da sempre un tratto distintivo della Elisabet. Le singole competenze e i singoli talenti del team Elisabet sono la sorgente che dà forma alla capacità di essere pronti per ogni sfida e per ogni mercato. "Grazie all’esperienza con diversi brand in oltre 40 Paesi del mondo, l’azienda è in grado di dare risposte sempre adeguate e supportare chi chiede soluzioni per crescere in un determinato mercato. Perché per Elisabet ogni progetto è una nuova maturità acquisita".