Dal settore Ho.Re.Ca. il 55% del fatturato. Ultimi arrivi la super frizzante e gli energy drink

LA NUOVA FRONTIERA del mercato dell’acqua per San Benedetto è comunque il consumo fuori casa. Questo quanto afferma il direttore commerciale e marketing di San Benedetto, Vincenzo Tundo. "Per noi è molto importante il fuori casa, pesa in termini di fatturato Italia per oltre il 55%", dice il manager. Per fuori casa si intende tutto il mondo Ho.re.ca, quindi ristorazione classica, mondo dei bar, ma anche molti altri usi, dai distributori automatici alle palestre, ai parchi divertimento, al segmento travel in generale. In questo settore molto particolare San Benedetto si è radicata negli anni e sempre più bottiglie di acqua minerale del gruppo si trovano nella ristorazione alta e altissima, compresi i ristoranti stellati. In questo caso San Benedetto ha curato il prodotto, scegliendo fonti particolari, come una fonte antichissima, che si trova sempre in Veneto, purissima, nel vero senso della parola e con una percentuale di nitrati pari allo zero. Ma la cura di San Benedetto è anche per il packaging, con bottiglie di vetro nel caso della ristorazione, ma anche in pet, per esempio, per gli stabilimenti balneari o persino la lattina in alluminio.

L’attenzione a qualità, gusto, naturalezza e sostenibilità è quindi massima. "Progettiamo prodotti e ricettazioni pensati per ciascun canale e per il momento di consumo specifico, curando con attenzione sia il contenuto sia il contenitore, per rispondere al meglio a un bisogno alimentare del consumatore. Consideriamo sempre la persona nella sua individualità, nel suo stile di vita, con l’obiettivo di farla sentire unica e di trasformare ogni momento di consumo in un’esperienza e un’emozione, anche fuori casa. Che si tratti di un consumatore solo o in compagnia, in viaggio, durante l’attività sportiva, a un concerto o in vacanza, evitiamo la banalizzazione dell’offerta cercando di interpretare il bisogno di bere quando si manifesta, nel contesto nel quale si trova, con formati e prodotti coerenti e adatti a dove si trova il consumatore", dice ancora Tundo. Da qui anche lo studio del materiale più adeguato per la bottiglia, vetro e design più raffinato per l’alta ristorazione, lattina in alluminio per il mondo della notte, pet per tutti gli altri usi, per superare il mezzo litro classico.

Perché bere acqua è anche una esperienza di piacevolezza. D’altra parte, quando fa caldo e si ha davvero sete, cosa c’è di più rinfrescante di un bel bicchiere d’acqua? Partendo da questo concetto sono nate in casa San Benedetto linee molto raffinate, funzionali e pratiche, con attenzione all’utente finale e all’ambiente. Anche nelle altre bevande introdotte dal Gruppo ci sono continue novità, come nel mondo dei succhi o in quello delle acque funzionali, che strizzano l’occhio al salutismo e che fanno del bilanciamento la parola d’ordine.

"Fra le ultime novità c’è anche il lancio di una acqua super frizzante. L’acqua ha un valore ancora più rilevante nel balance alimentare. Quindi, no agli zuccheri. L’acqua estremamente frizzante, da litro e in lattina per Millenium Water-Antica Fonte della Salute, è nata con l’esigenza di fornire un’acqua ancora più godibile, anche per sostituire un drink, magari in aperitivo. Questa super frizzante, infatti si può intendere a tutti gli effetti come un soft drink. Molto salutare e chic". Ma San Benedetto sta crescendo anche nel mondo dell’energy. Con bevande con Caffeina e taurina che danno lo sprint giusto per affrontare la giornata. Quella di San Benedetto, dice Tundo "è una cura continua nei confronti di persone e sostenibilità". Si capisce, allora, come mai due famiglie su tre consumano prodotti del Gruppo.

Letizia Magnani