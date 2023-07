Dal grattugiato ai piatti etnici Due secoli da “re“ sulle tavole d’Italia

LA FERRARI GIOVANNI SPA ha recentemente compiuto 200 anni. Una delle aziende storiche italiane nella produzione di formaggi ha fatto registrare nel corso del tempo un importante sviluppo. L’evoluzione storica dell’azienda è stata spiegata da Laura Ferrari (nella foto sopra), presidente Ferrari Giovanni Industria Casearia. "Di certo, la componente di passione per questo lavoro è stata fondamentale per lo sviluppo dell’azienda ed è una costante che trasversalmente interessa la nostra famiglia ed i nostri collaboratori. Da 200 anni questa passione è stata a sua volta alimentata da un altro elemento distintivo della nostra storia, ovvero l’innovazione. Mi sento quasi di definire questa passione familiare come passione per l’innovazione, essendo stati i primi ad avere un’intuizione che ha segnato l’evoluzione del settore lattiero caseario. Giovanni Ferrari, protagonista della nostra storia moderna ha sviluppato l’azienda, cogliendo l’opportunità dell’avvento della grande distribuzione e offrendo formaggi confezionati pronti per il consumo, da cui è nata la grande innovazione del Gran Mix, una vera e propria rivoluzione. Oggi, il nostro impegno è di seguire questo insegnamento mantenendo il coraggio di innovare per conquistare la fiducia delle nuove generazioni".

Ci può illustrare la situazione attuale dell’azienda?

"Oggi l’azienda ha raggiunto un volume d’affari di 157 milioni (nel 2022) – ci ha detto Massimo Estrinelli (nella foto sotto), Managing Director Ferrari Giovanni Industria Casearia – e conta 175 dipendenti diretti distribuiti tra i due impianti produttivi di Ossago e Fontevivo, che nel 2022 hanno prodotto circa 91,9 milioni di confezioni di formaggio (di cui più di 67 milioni sono buste di grattugiato). Se il lodigiano è la nostra origine, la Val Taro è il nostro territorio di elezione e lì produciamo in due caseifici Parmigiano Reggiano di Montagna. Eccellenze casearie italiane ed europee fanno parte del nostro portafoglio: Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Emmentaler Switzerland oltre ad altre specialità prodotte nei caseifici di proprietà o da fornitori selezionati, sempre lavorando in stretta collaborazione con tutti gli attori delle filiere produttive delle quali fanno parte sia i produttori di formaggio sia quelli del latte".

Le strategie di crescita sono caratterizzate dal rafforzamento della presenza in Italia, ma anche la conquista dei mercati stranieri?

"La strategia di crescita di Ferrari Formaggi – ha aggiunto Massimo Estrinelli – ha deciso di intraprendere si basa principalmente sul consolidamento e rafforzamento del brand nel mercato sia italiano che export. Per espandere la presenza a livello internazionale abbiamo creato il marchio “Giovanni Ferrari“, un brand dedicato con i colori della bandiera italiana e l’effige di Giovanni Ferrari a rappresentare l’origine e la tradizione familiare. La partnership strategica con Savencia, multinazionale francese leader nelle specialità casearie, ci consente di ottenere sinergie in termini di competenze, risorse e presenza territoriale, avvalendosi di un modello organizzativo strutturato e professionale con riferimento alle reti di vendita e marketing dedicati. Questo ha permesso a Ferrari Formaggi di essere il primo marchio italiano ad aver svolto campagne di comunicazione, su un proprio brand, in Francia e Germania che rappresentano i principali mercato europei per i formaggi italiani nel comparto".

Quali sono le novità dei vostri prodotti?

"L’azienda è sempre in fermento e in particolare in questi ultimi anni abbiamo sviluppato alcune referenze che seguono una richiesta del mercato sempre più vicina alla sperimentazione e ricerca di gusto in cucina, ai cibi etnici e all’innovazione – confermano Laura Ferrari e Massimo Estrinelli – e per esempio, abbiamo realizzato la nuova referenza Gran Mix TexMex, ispirato alla cucina messicana ideale per occasioni di consumo nuove e rivolto principalmente agli utilizzatori più giovani. In particolare ci siamo concentrati sulla riprogettazione di packaging, e dei processi industriali verso una maggior sostenibilità ecologica: un driver di scelta importante per i consumatori. Lo scorso anno, per esempio, abbiamo lanciato sul mercato la prima gamma completa di Parmigiano Reggiano e Grana Padano di diverse stagionature in vaschette riciclabili e ove possibile da materiali riciclati mantenendo e migliorando i termini della shelf life garantita. Indispensabile ricordare la funzione essenziale del packaging per ridurre lo spreco alimentare. Un progetto in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. Allo studio l’utilizzo di nuovi materiali anche per il confezionamento dei formaggi grattugiati.

La crescita dell’azienda si coniuga con la sostenibilità?

"La nostra strategia di sviluppo porta proprio il nome di “Casa della sostenibilità“ e testimonia quanto questo sia un valore centrale per ogni nostra scelta. Si tratta di un progetto ambizioso per una crescita sostenibile del business, che ha le proprie fondamenta nei valori del rispetto e della crescita delle nostre persone oltre all’impegno per il territorio con iniziative di solidarietà e culturali. Sostenibilità per noi significa, infatti, anche sostenibilità sociale, senza dimenticare il benessere degli animali. Come già annunciato, più del 70% di tutti gli investimenti che saranno fatti nel triennio 2023-2025, avrà riflessi positivi in tema di sostenibilità ambientale. Come confermato da una recente ricerca SGW sul mercato lattiero caseario in Italia, tra i consumatori italiani cresce l’attenzione alla filiera corta, all’impatto ambientale e al rispetto degli animali anche nel settore dei formaggi. Oggi, per 7 consumatori su 10 il tema della sostenibilità contribuisce a definire “l’idea di formaggio di qualità“".