Dai rifiuti al design: il riciclo come filosofia: "Modello circolare possibile anche negli arredi"

LEGNO RICICLATO, certificato e grande cura di ogni particolare produttivo. Sono questi alcuni dei must di Giessegi, da sempre attenta alla sostenibilità. La società marchigiana lo è da tempi non sospetti, ma ora che di sostenibilità tutti parlano, in provincia di Macerata, dove ci sono tutti gli stabilimenti produttivi dei mobili Giessegi si lavora affinché ogni pezzo rispetti l’ambiente. Ne è un esempio il "Pannello ecologico", una certificazione che garantisce che per la produzione dei mobili non venga abbattuto un solo albero e che, invece, tutto il legno provenga da una filiera di riciclo, certificata. Lo stesso vale anche per gli imballaggi. Giessegi ha infatti da anni fatto una scelta green e consapevole, puntando su imballaggi in polistirene espanso rigenerato, un materiale caratterizzato da un buon isolamento termico, resistenza all’umidità e sicurezza ambientale. Inoltre tutti i siti di produzione sono dotati di impiantì fotovoltaici installati sulle coperture. Il che garantisce un abbattimento dell’anidride carbonica e un recupero energetico importante, oltre ad un risparmio termico misurabile. L’azienda si è poi dotata di certificazioni ambientali. In chiave di sostenibilità sono nel tempo state fatte molte altre scelte green. Una delle più importanti è quella di utilizzare solo vernici ad acqua e tessuti in poliestere riciclato. "L’attenzione alla sostenibilità si traduce nell’uso di vernici ad acqua senza solventi chimici, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità dell’aria negli stabilimenti produttivi. Inoltre, l’impiego di tessuti in poliestere riciclato consente di dare nuova vita ai materiali di scarto, promuovendo un modello di economia circolare nel settore dell’arredamento", spiega il presidente del consiglio di amministrazione, Gabriele Miccini. Va in questa direzione, poi, anche un’altra azione quotidiana green. Circa il 90% dei rifiuti industriali, viene destinato a nuova vita. Come? Il truciolare di scarto, o con difetti di fabbricazione, torna ai fornitori, per poter diventare nuova materia utile ad altre lavorazioni. Altri materiali vengono separati in fase di scarto per facilitarne il riciclo.

"Grazie agli impianti fotovoltaici sono stati prodotti ed autoconsumati 2.500 Mwh di energia elettrica, che corrisponde al 35% del nostro fabbisogno ed abbattimento stimato di oltre 80 tonnellate di anidride carbonica", aggiunge Miccini. Negli ultimi anni si è proceduto anche ad un rinnovamento del parco automezzi con l’acquisto di veicoli con migliori performance inquinanti in sostituzione di motorizzazioni più vetuste ed inquinanti. Il 99 % dei dipendenti assunti direttamente da Giessegi, sono assunti a tempo indeterminato. "Stabilità è requisito per specializzazione che a sua volta si traduce in qualità", spiega il presidente. Il forte radicamento, anche produttivo, sul territorio è, inoltre "sinonimo di ricchezza sociale distribuita. il 99,7% del totale dei costi produttivi si sia rifornita da aziende Italiane, di cui il 48,5% aziende della Regione Marche ed il 32% aziende della Provincia di Macerata. Il 13,2% del totale degli acquisti proviene oltretutto da aziende dello stesso comune dell’azienda. Il legame con il territorio si traduce anche iniziative economiche volte a sostenere attività solidaristiche, culturali, sportive ed eventi locali", dice ancora Gabriele Miccini.

Letizia Magnani