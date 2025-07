"Dai profumi fino ai colori: raccontiamo la nostra isola al mondo"

"REALIZZARE il sogno di vivere e lavorare qui, rendere concreta l’idea e avviare l’impresa volta a racchiudere profumi e colori dell’Elba in una boccetta di profumo, non è stato facile". A dirlo è Fabio Murzi (nelle foto sopra) fondatore, assieme alla sorella Chiara e ad un amico, Marco, di Acqua dell’Elba. In 25 anni la società è molto cresciuta, tanto che oggi fattura 15,8 milioni di euro e ha negozi aperti in tutta Italia e nel mondo. Sono 100 in totale i dipendenti e i collaboratori di Acqua dell’Elba, le cui fragranze nascono tutte all’Isola d’Elba, per conquistare nasi anche internazionali. "In Germania, naturalmente", dice Murzi "perché sull’isola la maggior parte dei turisti stranieri è storicamente tedesco", racconta, ma anche negli Stati Uniti, in Medio Oriente e, a sorpresa, in Francia. "L’ispirazione stessa dell’impresa è avvenuta proprio dopo un giro in barca: siamo ancora i ragazzi di allora e il nostro impegno per l’ambiente è totale", racconta il presidente di Acqua dell’Elba. Da architetto, con studi a Firenze, a profumiere, Murzi è oggi a capo anche della Fondazione Acqua dell’Elba, che indaga i temi dell’ambiente e del cambiamento climatico, sostenendo il festival Seif, ma anche molti altri progetti, dalla Scuole blu, a borse di studio per gli studenti d’arte di Brera. Il filo conduttore resta sempre il mare e l’amore per l’isola d’Elba.

Presidente Murzi, come è iniziato tutto?

"Creare dal nulla una azienda di profumi su uno scoglio del mar Mediterraneo sembrava una impresa impossibile. Siamo partiti alla fine del 2000, quando abbiamo aperto a Marciana Marina, a due passi dal mare, il nostro piccolo laboratorio con annesso il negozio per la vendita dei profumi. Da allora, abbiamo continuato a crescere. Oggi compiamo i nostri primi 25 anni".

Quanti punti vendita avete?

"Sono più di 30 negozi monomarca in Italia, a cui si aggiunge una rete distributiva di oltre 1000 profumerie selezionate in Europa e fuori Europa. L’avventura continua. Siamo un’azienda italiana familiare, espressione della cultura del nostro territorio e di tradizione artigianale, siamo cresciuti rimanendo fedeli a noi stessi in un mercato globale".

Il sogno che aveva da ragazzo di racchiudere profumi e colori dell’Elba nella boccetta si è trasformato, quindi, in realtà?

"Ogni giorno c’è da imparare, ma direi che, con tenacia, abbiamo affrontato molte sfide per continuare a produrre su un’isola. Abbiamo messo le relazioni umane e l’ambiente al cuore di ogni nostro impegno. Con convinzione siamo rimasti all’Isola d’Elba, amando, valorizzando e rispettando le nostre persone e il nostro territorio. E negli anni, ci siamo assunti responsabilità dirette e abbiamo intrapreso azioni concrete per rendere la nostra azienda così come la nostra isola sostenibili secondo percorsi strutturati e condivisi. Vogliamo continuare a farlo".

Con la Fondazione avete sostenuto il recupero di un cammino immerso nella natura: la via dell’essenza. Perché?

"E’ per me motivo di grande orgoglio aver terminato il recupero di questo antico e bellissimo cammino. La via dell’essenza è un progetto realizzato col contributo del Parco Nazionale dell’arcipelago toscano. E’ un anello di 66,5 chilometri, che si sviluppa attorno all’area occidentale dell’isola. Si possono vedere scorci meravigliosi, lo splendore ambientale e paesaggistico dell’Elba e io sono convinto che rappresenti bene ciò che intendiamo con sostenibilità, cioè la valorizzazione economica, sociale, culturale, ambientale di ciò che l’isola offre".

Questo progetto in particolare a chi è rivolto?

"Ai turisti, ma anche agli elbani, soprattutto fuori dalla stagione turistica, che, percorrendo le tappe della camminata possono ritrovare gli odori e la bellezza della loro infanzia. Ogni tappa ha delle colonnine con un qrcode che dà informazioni sull’ambiente, sul percorso e sulla vegetazione". Nel cammino si sento alcune delle fragranze che si ritrovano nei vostri profumi?

"E’ proprio così. Per questo è una esperienza molto forte, direi importante".

Oggi i vostri profumi sono molto apprezzati anche all’estero, come mai?

"Sicuramente lo sono in Germania, perché qui vengono molti turisti tedeschi e negli anni hanno imparato a conoscerci e ad apprezzarci. Ma stiamo lavorando anche sulla Francia. Con la Brexit siamo meno presenti in Inghilterra, mentre in Medio Oriente e negli Stati Uniti alcune delle nostre fragranze sono molto apprezzate".

Quante persone lavorano con voi?

"Oggi Acqua dell’Elba impiega oltre 100 persone, collabora con più di 100 fornitori principalmente in Italia e con diversi distributori in tutto il mondo. La forza delle persone che lavorano con noi rappresenta la vera risorsa che ha portato l’azienda a raggiungere i risultati ottenuti finora. Lo spirito di gruppo, il talento del nostro equipaggio vincente e il rapporto di fiducia che ci unisce sono la chiave dei traguardi finora raggiunti. La cosa di cui vado forse più fiero è che il 90% di noi è donna. Non solo perché le donne sono bravissime sul lavoro, ma perché evidentemente si trovano bene nel lavorare con noi".

E poi c’è la sostenibilità…

"Il nostro impegno responsabile si esprime soprattutto nella nostra attenzione nei confronti delle persone, così come della comunità elbana e dell’ambiente, in particolare il mare: la vera fonte di ispirazione della nostra azienda e di gran parte dei progetti che portiamo avanti, va in questa direzione. Da qui è nata anche l’idea della Fondazione e del Festival Seif".