Dai pennarelli fino alle matite, il made in Italy conquista l’estero

IL 2025 è un anno importante per Fila, la Fabbrica italiana lapis ed affini, non solo per il cinquantesimo anniversario del TrattoPen, icona del design e dell’industria toscana, ma anche per i risultati economici incoraggianti e gli investimenti messi in campo per innovare e rafforzare la produzione italiana. Nel primo trimestre dell’anno la multinazionale dell’espressione creativa ha registrato ricavi per 136,3 milioni di euro, in crescita del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. La performance è trainata dal Nord America, con 63,5 milioni di euro (+8,4%), mentre in Europa si attesta a 52,4 milioni (+1,5%). In calo invece il Centro-Sud America, con 16,5 milioni (-2%) a causa delle incertezze economiche e tariffarie. A trarre beneficio da questa fase di consolidamento è anche il sito produttivo di Rufina, in provincia di Firenze, dove Fila ha concentrato investimenti per un totale di 5,5 milioni di euro nel solo 2025. Due milioni sono destinati al potenziamento delle linee produttive del Das, la celebre pasta modellabile, e allo sviluppo di una nuova linea per un evidenziatore in uscita nel 2026.

Altri 3,5 milioni serviranno per rifare il tetto dello stabilimento e installare un impianto fotovoltaico in grado di coprire il 30% del fabbisogno energetico dell’impianto, già certificato Iso 14001:2015. Nata a Firenze nel 1920 in via del Gignoro per volontà di un gruppo di nobili imprenditori della città con la missione di "fabbricare lapis", oggi Fila è presente in oltre 150 Paesi nel mondo e conta più di 3mila dipendenti, 32 filiali e 22 stabilimenti produttivi. Nonostante il respiro globale, l’azienda resta fortemente ancorata alle sue radici toscane, come dimostra il ruolo centrale dello stabilimento di Rufina, in località Scopeti. Qui 119 dipendenti – di cui il 40% donne – progettano e realizzano strumenti di scrittura, paste modellabili, e persino l’inchiostro e i materiali per il confezionamento. Ogni anno da Rufina partono fino a 9mila tonnellate di paste per modellare, di cui per l’80% è il celebre Das, e oltre 400 milioni di pennarelli, evidenziatori e penne destinati al mercato mondiale. "Il business di mio nonno partiva da Firenze e arrivava in Sicilia. Quello di mio padre andava da Milano alla Sicilia. Il nostro oggi va da Shanghai a San Francisco. Ma noi siamo e resteremo italiani", racconta Massimo Candela, amministratore delegato del gruppo, che ha guidato l’espansione internazionale dell’azienda fondata proprio il 24 giugno 1920, nel giorno del patrono di Firenze, San Giovanni. Nello Statuto, l’azienda sarebbe dovuta durare 50 anni, invece ha raggiunto 105 anni e, acquisizione dopo acquisizione, è oggi tra i principali player mondiali nel settore della creatività, producendo tutto quello che serve al mondo della scuola e a quello delle belle arti. I marchi Giotto, Tratto, Didò, Pongo, Das, Maimeri, Lyra, Canson, Princeton, solo per citarne alcuni, formano un portafoglio in grado di coprire l’intera filiera espressiva: matite, colori, penne, pennelli, paste modellabili, blocchi da disegno.

"Noi non vendiamo semplici prodotti – spiega Piero Frova, global marketing director – ma strumenti per esprimere se stessi, materia prima per la creatività". Dal 1994 in poi Fila ha investito oltre 700 milioni di euro in acquisizioni strategiche in tutto il mondo, rafforzando la presenza in mercati chiave come Stati Uniti, Francia, Regno Unito, India, Messico e Germania. Il fatturato 2024 ha raggiunto 612,6 milioni di euro. Lo stabilimento toscano è pienamente inserito nel percorso di transizione ecologica dell’azienda, che punta a materiali bio-based, processi produttivi a basso impatto ambientale e a un rinnovato impegno educativo. Solo nel 2024/2025, Fila ha promosso progetti didattici in oltre 5mila scuole, per portare la creatività tra i banchi, nei laboratori e negli spazi condivisi della formazione. Cinquant’anni di icone e non sentirli. Il TrattoPen, la penna-pennarello nata nel 1975 da un’intuizione tutta toscana, compie nel 2025 mezzo secolo, portandosi dietro una storia che parte da un viaggio in Giappone e arriva fino allo stabilimento di Rufina, dove ancora oggi viene prodotto. A idearlo fu Alberto Candela, allora ad, che scoprì una nuova punta sintetica capace di scrivere senza sbavature né interruzioni. Oggi un solo TrattoPen copre 1.000 metri di tracciato e dura più di tre anni. Ma non è l’unica icona del gruppo Fila. Tra i cavalli di battaglia c’è il Das, la celebre pasta modellabile brevettata nel 1955 dal ceramista e scrittore Dario Sala. La produzione industriale partì nel 1963 con metodi artigianali: sei panetti al minuto, confezionati sottovuoto per evitare che si seccassero.

Con l’impennata della domanda si passò a impianti automatizzati capaci di produrre 22 panetti da un chilo e 36 da mezzo al minuto con soli quattro operatori. Oggi il Das è fra i prodotti Fila più venduti al mondo insieme ai pennarelli Turbo Color Giotto. Il capitolo si intreccia con la storia di Adica Pongo, storica azienda di Lastra a Signa fondata nel 1960 e proprietaria dei marchi Pongo, Didò e Das. Nel 1994 Fila ne rilevò la quota di controllo da Mondadori, firmando la sua prima grande acquisizione industriale e portando in casa alcuni dei brand più iconici della creatività made in Italy. Curiosamente, il Pongo stesso nacque da un errore: era una cera per pavimenti che, diventata colorata, fu proposta come gioco per bambini. Ogni anno Fila produce quasi 300 milioni di pennarelli che richiedono 400mila litri di inchiostro, esclusi evidenziatori. Inchiostro che da un paio di anni è prodotto nello stabilimento di Rufina. Solo per l’Italia, il brand Didò sforna quasi 10mila tonnellate di paste per giocare l’anno, segno di un legame indissolubile con il mondo della scuola. Sul fronte ambientale, l’azienda utilizza oltre 70 tonnellate di plastica rigenerata ogni 12 mesi.