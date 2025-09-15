Dai cancelli alle navi: la scalata della Dolmen

NATA NEL 2004 nel cuore delle Marche, Dolmen Porte Automatiche si è affermata nel tempo come realtà di riferimento nel settore degli ingressi automatici per passaggio pedonale, con una proposta altamente specializzata che spazia dagli edifici civili al comparto navale. Da oltre vent’anni l’azienda unisce innovazione tecnologica, attenzione al design e una forte vocazione alla personalizzazione. Negli ultimi venti anni la dinamica azienda marchigiana è riuscita a diventare una delle realtà leader in Italia nella ideazione, progettazione e produzione di porte per diversi utilizzo, compreso quello navale. L’azienda è stata fondata nel 2004 da Giovanni Splendiani e Luca Rutigliano con il nome Metalgate. Nasce come azienda rivolta al servizio di progettazione, costruzione e installazione di cancelli automatici, per poi ampliare il ventaglio prodotti con portoni sezionali, piccola carpenteria e serramentistica locale. Dal 2005 Metalgate si struttura internamente per riuscire a produrre porte automatiche pedonali e attua un processo formativo per l’apprendimento di tutte le normative in ambito di chiusure di sicurezza. Dal 2007 al 2009 la Metalgate sviluppa la produzione di porte automatiche scorrevoli pedonali conto terzi e si occupa principalmente di montaggio e assistenza in ambito nazionale per il settore bancario e per la Gdo. È però nel 2014 che Dolmen entra ufficialmente nei cantieri navali con la prima fornitura al Gruppo Somec a cui poi, negli anni, si sono aggiunti altri grandi clienti che hanno dato fiducia alla Dolmen permettendogli di raggiungere in 10 anni l’importante traguardo di oltre 1000 porte automatiche esterne certificate IP68 installate su 80 navi da crociera e yacht di lusso.

Le numerose commesse nel settore navale si concentrano soprattutto nel cantiere francese di Chantier de l’Atlantique e nei cantieri italiani di Fincantieri. La presenza in pianta stabile di operatori Dolmen in Francia spinge l’azienda ad aprire una branch francese nel 2022: nasce così Dolmen France. Negli ultimi 17 anni l’azienda ha registrato una crescita costante del fatturato, con una lieve flessione nel 2019 e nel 2023. L’incremento medio negli ultimi 10 anni (2013-2023) è stato del 17%. Per il 2024 si prevede la chiusura del bilancio ad un traguardo record che si attesterebbe intorno ai 3 milioni di euro.

"Il settore navale rappresenta per noi il 70% del fatturato – racconta Giovanni Splendiani, socio titolare dell’azienda e responsabile commerciale (sotto nella foto) – e ci siamo specializzati in particolare sulle navi da crociera, in un segmento che richiede materiali e componenti capaci di resistere in ambienti estremamente aggressivi. Il nostro punto di forza è proprio questo: prodotti certificati, motori ad alte prestazioni e un servizio completo che ci consente di essere riconfermati su più commesse". Lavorare con i principali cantieri internazionali, attraverso commesse nazionali, significa essere parte di un ciclo produttivo ampio e continuativo e in proposito Splendiani ha spiegato: "Nel crocieristico un ordine non riguarda mai una sola nave, ma serie intere. Una volta dentro, si viene coinvolti per anni, a patto di garantire affidabilità e qualità".

Accanto al comparto navale, Dolmen investe con decisione anche nel settore building, in particolare nei progetti speciali in ambito civile. Le soluzioni proposte spaziano dalle porte scorrevoli automatiche – ideali per hotel, retail e spazi pubblici – alle porte a battente pensate per contesti ospedalieri. Per ambienti di rappresentanza, l’azienda propone porte girevoli automatiche che uniscono funzionalità ed estetica architettonica, mentre per ingressi stretti o tecnici ci sono porte pieghevoli e rototraslanti. Non mancano le soluzioni per ambienti speciali, come le porte ermetiche o a tenuta stagna e anche prodotti estremamente funzionali, come le porte scorrevoli a scomparsa totale o le porte con barriera a lama d’aria integrata che favoriscono il risparmio energetico. Uno degli elementi distintivi dell’azienda è la capacità di seguire l’intero ciclo, dalla progettazione alla posa in opera, fino alla manutenzione, grazie a una rete strutturata di partner e centri di assistenza locali: "Per noi – spiega Splendiani – vendere una porta automatica significa prendersi carico anche del servizio post-vendita. Sono dispositivi soggetti a manutenzione ordinaria, e la gestione dell’assistenza è parte integrante del prodotto". L’azienda di Porto San Giorgio, nel fermano, distribuisce in tutta Italia anche sistemi di automazione di ultima generazione, tra cui gli azionatori IP68 certificati Atex, pensati per ambienti complessi come le aree di rifornimento delle navi alimentate a gas naturale liquefatto. A distinguere Dolmen non è solo l’eccellenza tecnica, ma anche l’attenzione al capitale umano e alla relazione con il cliente: "Le imprese sono fatte di persone – sottolinea Splendiani – e per noi questo è un valore centrale. È anche il motivo per cui abbiamo scelto di associarci alla Compagnia delle Opere Marche Sud: qui abbiamo trovato un ambiente autentico, dove si costruiscono relazioni prima ancora che opportunità".