"Dai campi alla tavola:. Orogel aiuta l’economia circolare"

LA PORTA DELL’UFFICIO di Bruno Piraccini, fondatore e presidente di Orogel, è sempre aperta. Il suo sguardo è quello di un uomo della cooperazione che, dagli anni Sessanta ad oggi, ha visto cambiare il mondo dell’agricoltura e quello della grande distribuzione in maniera radicale. "I surgelati – dice Bruno Piraccini – sono degli alimenti ad alto servizio, facili da usare e ancora più facili da trasportare, a patto che la catena del freddo non venga interrotta, e che mantengono le qualità e le peculiarità organolettiche degli alimenti freschi". Per questo Bruno Piraccini, romagnolo doc, fondatore di una delle imprese più note in Italia e nel mondo, del sottozero, era rimasto molto male, quando a inizio estate il Governo non aveva inserito i surgelati nel bonus alimentare "I surgelati sono una risposta vantaggiosa sia dal punto di vista economico, che di servizio. Ma sono una buona scelta anche sotto il profilo ambientale, perché abbattono gli sprechi garantiscono la qualità alimentare". Forte di una impresa che è leader nel settore vegetale del sottozero – 11 milioni gli italiani che ogni giorno scelgono i prodotti Orogel -, ma anche di una realtà che si basa sulla cooperazione, Piraccini parla sempre di futuro. Il suo motto? "Il bene fa bene". Tanto che Orogel, oltre 2 mila dipendenti negli stabilimenti di Cesena, nel cuore della Romagna, di Policoro, in provincia di Matera, in Basilicata e a Ficarolo, in provincia di Rovigo, punta tutto su welfare aziendale e solidarietà.

Piraccini, sono stati anni molto difficili fra pandemia e alluvione, per tacere della siccità prima, come ha reagito l’azienda?

"Durante la pandemia ha continuato a lavorare, con tutti i presidi di sicurezza e con tutte le precauzioni del caso. Non abbiamo avuto focolai interni. C’è stato un aumento dei costi e una diminuzione delle rese produttive. Nonostante questo, però, i mercati sono stati riforniti puntualmente, anche nei mesi nei quali c’è stata una vera e propria corsa agli approvvigionamenti alimentari".

La vostra forza è quella di essere una realtà cooperativa, con centinaia di soci produttori che forniscono materia prima di qualità sia per il fresco, che per la surgelazione, che impatto ha avuto la recente alluvione in Romagna?

"Dal punto di vista economico l’agricoltura ha subito molti più danni durante l’alluvione che nel corso della pandemia. Noi non abbiamo avuto danni nello stabilimento, ma il nostro impegno nei giorni immediatamente successivi all’alluvione e in questi mesi è stato quello di aiutare le aziende agricole colpite".

Siete da sempre in prima fila sul tema del welfare e della solidarietà?

"L’attenzione verso i problemi culturali e sociali del territorio è stata un impegno costante del gruppo Fruttadoro e di Orogel con numerosi interventi. Ma seguendo lo spirito che ha sempre animato questa realtà, cioè quello del fare insieme. Per questo ci siamo fatti promotori della costituzione, nel maggio del 2010 della Fondazione Romagna Solidale, che, con il suo forte sostegno come finanziatore, coinvolge in questa iniziativa benefica oltre 60 imprese cesenate e romagnole".

Avete anche un welfare aziendale solido?

"Noi crediamo che l’azienda sia il primo luogo nel quale il lavoratore debba rivolgersi se ha un problema e quindi tentiamo di dare risposte a molte esigenze, dalla palestra, all’asilo interno, fino all’edilizia pensata per i lavoratori che ne hanno più bisogno. perché devono rivolgersi fuori a chiedere auto, quando possono farlo dentro?"

La solidarietà è inoltre affidata ad una vostra fondazione solidale?

"Per potenziare ulteriormente l’azione di interventi a sfondo benefico, a fianco di Romagna Solidale, il Consiglio di Orogel, nel 2016, ha dato vita ad una ulteriore propria Fondazione, Fruttadoro Orogel F.OR, a cui destina ogni anno una percentuale dal 4 al 5 % dei risultati derivanti dall’attività aziendale. Numerosi sono gli interventi effettuati in tanti settori. La Fondazione si occupa molto di istruzione e di educazione, ma anche di opere caritatevoli, salute e benessere. Naturalmente sostiene anche la cultura e l’arte in Romagna".

Durante l’alluvione avete salvato i libri finiti sotto acqua e fango?

"I nostri magazzini automatici a -25 gradi centigradi sono utilizzati normalmente per lo stoccaggio dei nostri prodotti surgelati. Abbiamo però appreso, con sorpresa, che possono essere utili anche per conservare e ripristinare altri materiali, come i libri. Abbiamo subito accolto quini la richiesta sopraggiunta dal ministero della Cultura e dalle soprintendenze competenti e ci siamo attivati per riservare, all’interno del nostro magazzino automatico di Cesena, degli spazi dedicati alla conservazione di alcuni volumi, per salvare il nostro patrimonio culturale".

Solidarietà, welfare aziendale, con asili interni, aiuti per i dipendenti, ma rimane il fatto che voi siete leader nel settore dei surgelati. Parliamo di questo, i surgelati sono sostenibili?

"È proprio così, perché tutto il processo produttivo dal campo alla tavola favorisce l’economia circolare, abbattendo il consumo energetico, sia con il recupero degli scarti di produzione, sia con gli imballaggi riciclabili".

Orogel è leader di mercato nel mondo della surgelazione dei vegetali e da tempo punta tutto sul residuo zero, cosa si intende?

"Da anni abbiamo messo in campo nuovi metodi di coltivazione, che ottimizzano il consumo di acqua per l’irrigazione, portano alla rigenerazione dei terreni, con le rotazioni colturali e, con l’impiego di presidi sanitari a residuo zero".

Questo cosa comporta per i consumatori: maggiore qualità?

"Certamente ha degli aspetti salutistici rilevanti, ma la qualità si ottiene attraverso la selezione di sementi e di piante produttive e resistenti alle infezioni".