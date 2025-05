Dagli animali da cortile alla “Scelta Giusta“

LA STORIA DI FILENI ha il sapore delle cose genuine. Fondata nel 1965 in provincia di Macerata da Giovanni Fileni, la società inizia ad allevare animali da cortile nelle campagne di Monsano. Fileni intuisce che il passaggio dall’allevamento in batteria a quello a terra migliora la salute e il benessere degli animali. Un anno dopo, costruisce il primo capannone per l’allevamento di 5 mila polli da vendere porta a porta alle famiglie della Vallesina. Da lì ad oggi Fileni è cresciuto tantissimo. Anche per questo, alle soglie delle 50 candeline da spegnere, Fileni lancia il nuovo logo, una identità visiva rinnovata e non solo. Il rebranding porta la firma dell’agenzia milanese di brand design Cba Italy, che dopo un approfondito assessment strategico con il management, supportato da una intensa attività di ricerca, ha tradotto i valori dell’azienda in un’identità visiva moderna. A guidare il rinnovamento è il payoff "Scelta Giusta" che diviene sintesi valoriale della narrativa di marca. Non tanto una promessa, quanto un invito quotidiano al consumatore a compiere scelte consapevoli e responsabili.

È l’espressione di un nuovo posizionamento che affonda le radici in tre valori fondamentali: trasparenza, rispetto e coraggio. Un payoff che si fa segno distintivo anche grazie alla sua presenza on pack per sottolineare tutti i plus che testimoniano l’impegno di Fileni verso obiettivi di migliore sostenibilità della produzione. Essenziale, immediato, evocativo: il nuovo logo rappresenta i valori fondanti dell’azienda e ne esalta la riconoscibilità. Il rebranding anticipa anche il lancio della campagna integrata con un nuovo spot che sarà on air da fine maggio. Firmata da Ideal, agenzia flagship dell’Hub This Is Ideal e vincitrice di una serratissima gara creativa, la campagna si distingue per uno storytelling corale, tanto nei character quanto nel jingle, che - con un tono leggero e fresco - porterà a scoprire l’impegno di Fileni nella difesa del futuro. Un impegno che mette al centro il benessere dell’intera filiera fino ad arrivare sulla tavola di chi sceglie con consapevolezza. "Insieme a mio fratello Massimo e nostro padre Giovanni (nella foto sotto) siamo convinti che Scelta Giusta non è solo un payoff, ma che sia il risultato di quella coerenza rara che nasce quando sogno e azione si incontrano. È il simbolo di un’azienda che sceglie di guidare il cambiamento, non di inseguirlo", dice Roberta Fileni, vicepresidente del Gruppo Fileni.

Le. Ma.