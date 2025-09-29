Da scarto a risorsa: lo studio per utilizzare i rifiuti tessili

LA BUONA NOTIZIA è che l’Italia occupa saldamente il primo posto nella graduatoria europea dei Paesi più virtuosi per riciclo e recupero dei materiali, con 137 milioni di tonnellate di rifiuti riciclati (pari all’85,6% del totale dei rifiuti trattati), mentre la media Ue è ferma al 40,8%. È un primato importante, perché conferma non soltanto l’efficienza del sistema, ma anche la crescente consapevolezza di cittadini e imprese. Quella meno buona è che restano ancora aperte altre sfide ambientali, ugualmente urgenti: in primis, quella della filiera dell’industria tessile che, secondo la Federazione tessile e moda di Sistema moda Italia, ogni anno produce 3,4 milioni di tonnellate di emissioni globali di gas serra e circa 150.000 tonnellate di rifiuti. Parte da questi presupposti il progetto di ricerca "From textile waste to resource: exploring industrial symbiosis opportunities between the textile and the furniture sectors" (letteralmente, "Da rifiuto tessile a risorsa: l’esplorazione di nuove opportunità di simbiosi industriale fra il settore tessile e quello dell’arredamento").

Condotto da un team di 30 ricercatori e coordinato dalle professoresse Rosa Maria Dangelico e Roberta Pellegrino del dipartimento di Meccanica matematica e Management del Politecnico di Bari – in collaborazione con il Politecnico di Torino, l’università di Palermo e la nota azienda italiana Natuzzi, specializzata nel settore dell’arredamento – il progetto si avvale anche della partnership con l’impresa Integrated sofa services, società del gruppo Calia Italia che si occupa di ricerca e sviluppo. Finanziato da Mics – Made in Italy circolare e sostenibile, con il sostegno del ministero dell’Università e della ricerca attraverso i fondi Pnrr, il progetto sviluppa prodotti innovativi come arredi fonoassorbenti, realizzati utilizzando materie prime seconde, derivanti dalla trasformazione di scarti tessili. Con un doppio proposito: aprire la strada a pratiche di simbiosi industriale e favorire la creazione di filiere circolari, basate sulla collaborazione tra i diversi settori industriali e sulla prossimità territoriale.

"Identificando opportunità e sfide derivanti dall’uso dei rifiuti tessili come input di produzione, da impiegare nella realizzazione di prodotti d’arredo, il progetto contribuisce concretamente alla transizione verso un’economia circolare in settori strategici del made in Italy", commentano Rosa Maria Dangelico (nella foto a sinistra, sopra) e Roberta Pellegrino (nella foto a sinistra, sotto), referenti del progetto. Per definire i modelli di business e valutare le performance ambientali ed economiche, il progetto delinea potenziali filiere simbiotiche, tecnologicamente fattibili ed ecosostenibili, destinate alla produzione di arredi fonoassorbenti a partire da rifiuti tessili. I ricercatori coinvolti hanno affrontato il tema non soltanto dal punto di vista delle imprese, ma anche da quello dei consumatori, studiando le percezioni nei confronti di tali prodotti. In particolare, si sono interrogati su come i consumatori percepiscano le caratteristiche dei prodotti (design, comfort, qualità, durata, utilità ambientale) e se siano disposti a pagare un prezzo maggiore per acquistarli. Il progetto mette in evidenza, fra l’altro, quali fattori potrebbero accrescere la propensione all’acquisto, identificando, così, azioni utili per le imprese. "I risultati dell’indagine, che ha coinvolto più di mille consumatori italiani, mostrano che un’elevata percentuale è favorevole all’acquisto di un divano realizzato a partire da materiali di scarto dell’industria tessile e ne riconosce l’utilità ambientale - dichiara Rosa Maria Dangelico, docente del Politecnico di Bari –. Tuttavia, i consumatori non sono disposti a sacrificare le prestazioni del divano, prima tra tutte il comfort. Per superare le barriere all’adozione di prodotti da simbiosi industriale – derivanti, cioè, da materiali di scarto – è necessario ridurre il livello di compromesso richiesto al consumatore: ciò è possibile, ad esempio, con una garanzia estesa, un design attraente e un’ampia varietà di modelli disponibili. Occorre, inoltre, incentivare la fiducia nei confronti dell’impresa o del prodotto, ad esempio con etichette ambientali rilasciate da terze parti e informazioni chiare sull’origine dei materiali utilizzati e sui benefici ambientali". I ricercatori coinvolti nel progetto hanno testato le proprietà fonoassorbenti dei pannelli ricavati da scarti tessili per il settore arredamento, dimostrando un miglior assorbimento acustico sull’intera gamma di frequenze e minori impatti ambientali nel ciclo di vita rispetto ad analoghi pannelli in poliuretano. Tali pannelli fonoassorbenti sono stati impiegati, dunque, nella realizzazione di un prototipo di poltrona da parte dell’azienda Integrated Sofa Services del gruppo Calia.

L’iniziativa durerà 36 mesi e ha l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza sociale, promuovere una nuova cultura del valore dei materiali e rafforzare collaborazioni tra diversi attori, pubblici e privati, nel segno dell’economia circolare. Una visione inedita, per cui "ciò che un tempo veniva percepito come rifiuto non è più un costo, ma si trasforma in una risorsa capace di creare nuovo valore – conclude Ilaria Giannoccaro, docente del Politecnico di Bari –. La simbiosi industriale diventa così il motore di un cambiamento concreto, una strategia a disposizione delle imprese per crescere in modo sostenibile. Grazie alla ricerca, abbiamo tracciato linee guida che accompagneranno le aziende nel percorso di progettazione e applicazione di questo modello fortemente innovativo".