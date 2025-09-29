Da Pescara al mondo. Una storia di idee

ALCUNI DEI BRAND prodotti da Fater sono ben noti e riconoscibili, due fra tutti, gli assorbenti Lines e i pannolini Pampers. Dal 1958, anno della sua fondazione, ad oggi, la società di strada ne ha fatta tanta. Nata a Pescara grazie all’intuizione di Francesco Angelini, Fater è diventata un player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona. Dal 1992 è una joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. Fater è leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona con i brand Lines, Lines Specialist e Pampers e key player nel mercato europeo dei prodotti per la cura della casa con il brand Ace, che commercializza in 38 Paesi del mondo. Con oltre 1.500 dipendenti, Fater rappresenta oggi un unicum nello scenario nazionale ed internazionale. L’azienda opera attraverso quattro stabilimenti a Pescara, Campochiaro, in provincia di Campobasso, Porto, in Portogallo e Gebze, in Turchia. Con un fatturato che supera il miliardo di Euro Fater punta a diventare leader nel settore dell’igiene intima e della casa, anche con i marchi Ace (l’unico presente anche all’estero), Amuchina e Infasil (che entreranno nel sistema Fater dall’inizio del 2026).

Dall’anno della sua fondazione, in poco tempo l’azienda sviluppa e mantiene la leadership dei mercati grazie ad un tasso di innovazione di prodotto che tiene il passo dei concorrenti che si affacciano sul mercato; nel 1992 Fater si trasforma in una Joint Venture paritetica tra Angelini Industries e P&G che decidono di mettere insieme le proprie competenze e le loro diversità per dare vita ad un unicum che ha pochi eguali in ambito globale. Dal 2013, con l’acquisto del business della candeggina Ace da P&G, entra nel mercato della cura del bucato e della cura della casa. Nel corso di questi 10 anni, le scelte di business hanno avuto un importante ritorno commerciale e questo si è riflesso nella trasformazione radicale dello stabilimento di Campochiaro (Campobasso) con positive ricadute occupazionali e nell’indotto, tantoché la produzione è quintuplicata con positivi risvolti sull’occupazione che è passata da 91 a 335 persone (+370%). Oggi in Italia i prodotti Fater sono presenti in 3 case su 4. Con il trasferimento dei marchi Amuchina e Infasil a Fater, effettivo a partire dal 1 gennaio 2026, l’azienda punta a crescere ancora, mantenendo un focus su Consumer Healthcare, e investire in Specialty Care con particolare riferimento alla Brain Health.

