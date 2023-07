Da Bi-Rex 14 milioni al technology transfer

RENDERE PIÙ VELOCE la transizione digitale è esattamente il compito di Bi-Rex, il Competence Center di Bologna ad alta specializzazione sui big data. Il centro di competenza gestirà uno stanziamento di oltre 14 milioni di euro per le imprese, disponibili attraverso un avviso di gara e cofinanziamenti per l’accesso ai servizi di transizione digitale, trasferimento di tecnologie e di competenze 4.0 I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposti delle imprese potranno godere di un budget di finanziamento totale di 9,3 milioni di euro a bando. Gli altri 4,8 milioni verranno erogati sotto forma di sconto a quelle che faranno richiesta di servizi per l’innovazione a Bi-Rex.

Il centro di competenza ad alta specializzazione sui Big Data con sede a Bologna gestirà tali risorse in quanto soggetto attuatore del Pnrr e destinatario del decreto di finanziamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che assegna 350 milioni di euro ai centri di trasferimento tecnologico, tra cui gli otto competence center nazionali, per progetti di ricerca e innovazione, servizi alle aziende e creazione di nuove infrastrutture. Il bando, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, si iscrive infatti nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Al bando, aperto fino al 30 agosto, potranno rispondere aziende con progetti ad alto livello di maturità tecnologica (Trl uguale o superiore a 6) per attività di ricerca industriale (finanziabile al 50%) o per sviluppo sperimentale (al 25%). Il contributo massimo ammonta a 400mila euro per ciascuno degli oltre 30 progetti che verranno cofinanziati, anche in base a criteri di valutazione come l’innovatività della proposta, la qualità del piano industriale, l’utilizzo dei servizi e delle infrastrutture di Bi-Rex, la presenza di Pmi e la collaborazione con università, organismi di ricerca.

"In quanto polo aggregatore di competenze accademiche e industriali da un lato e di dialogo con le necessità di innovazione dall’altro, il nostro centro di competenza è pronto ad aiutare le imprese del Paese a cogliere un’occasione irripetibile di accelerazione tecnologica offerta dalle risorse del Pnrr", dice Stefano Cattorini, direttore di Bi-Rex. "Lo faremo grazie a un catalogo di servizi rinnovato e un finanziamento quasi raddoppiato per il bando".

Letizia Magnani