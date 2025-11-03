Da Appignano al successo italiano

LA STORIA della Giessegi Industria Mobili trae le sue origini dalle vicissitudini economiche della famiglia imprenditoriale Stacchietti di Appignano, proprietaria dell’azienda in origine. L’azienda, nata nel 1981 ad Appignano, in provincia di Macerata, e luogo di uno dei più importanti cluster del legno-arredo del centro Italia, viene investita dalla profonda crisi economica degli anni Ottanta. La congiuntura e le difficoltà che ne derivano, hanno fatto maturare nella proprietà del tempo la decisione di avallare il passaggio di proprietà dell’azienda a favore dell’imprenditore riminese Luigi Valentini. Nel 1986, dunque, la Giessegi entra nell’orbita del Gruppo Valentini, uno tra i maggiori gruppi in campo nazionale nel settore del mobile, per dimensioni e fatturato, del periodo. Valentini, non potendo curare direttamente gli affari, affida da subito la gestione dell’azienda a Gabriele Miccini, in virtù dell’ampia esperienza acquisita come componente del gruppo Ced preesistente. Nel 1993 viene acquistata la Mobilclass, azienda specializzata nella produzione di camere da letto matrimoniali, consentendo quindi a Giessegi l’introduzione di questa nuova unità di business.

Nel 2015, il gruppo Valentini, decide di dismettere l’attività, rilevata circa trent’anni prima, cedendo a Miccini l’intero pacchetto azionario, divenendo quest’ultimo unico socio dell’azienda. La società tutt’oggi vede la presenza di un unico socio, Gabriele Miccini, nonché presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda. Nel corso degli anni entra in azienda anche Federico, figlio di Gabriele, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato della società dal febbraio 2020. "Negli anni l’azienda ha saputo fronteggiare la concorrenza e le continue fluttuazioni del mercato, riuscendo ad imporsi come uno dei principali produttori a livello nazionale del settore", dice Miccini. Con un fatturato di oltre centoventi milioni di euro, più di 600 dipendenti, oltre 110 mila metri quadrati di stabilimenti produttivi ed un ampio portafoglio di prodotti e clienti, la Giessegi Industria Mobili svolge oramai un ruolo di player principale nel settore del legno-arredo.

Le.Ma.