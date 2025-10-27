"Cybersecurity, fondamentale per il settore manifatturiero"

TRADIZIONE ORAFA e innovazione digitale si incontrano in un settore che sta vivendo una profonda trasformazione. Le imprese italiane dell’oreficeria stanno riscrivendo il proprio futuro puntando su due pilastri strategici: la digitalizzazione dei processi produttivi e la protezione dalle minacce informatiche. In un mercato in continua evoluzione, tecnologia e sicurezza diventano così i due volti di una stessa priorità: costruire uno sviluppo sostenibile e competitivo. In questo scenario di rapido cambiamento, un ruolo cruciale è svolto da chi facilita la transizione tecnologica delle aziende. È il caso di TIM Enterprise, la Business Unit del Gruppo TIM, che si propone come il principale abilitatore digitale dell’economia italiana. Con un piano di investimenti da un miliardo di euro in tre anni, la società offre alle imprese e alla Pubblica Amministrazione soluzioni ICT all’avanguardia, un ecosistema digitale che garantisce alle imprese sicurezza, sovranità e affidabilità dei dati. La piattaforma di TIM Enterprise combina tecnologie come 5G, reti a bassa latenza, Cloud ed Edge Computing, Internet of Things, avanzati sistemi di Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, garantendo flessibilità e capacità di risposta alle sfide del mercato. Proprio la sicurezza informatica rappresenta uno degli aspetti più delicati per il tessuto produttivo nazionale. La nuova direttiva europea NIS2, infatti, richiede una gestione più consapevole dei rischi cyber e pone una responsabilità diretta sul management aziendale. "Cybersecurity e NIS2 non devono essere considerate semplici adempimenti normativi, ma elementi fondanti della competitività economica del Paese", sottolinea Michele Vecchione, Responsabile Offerta Security di TIM Enterprise.

"Il settore manifatturiero, che da solo registra il 16% degli attacchi, è tra i più esposti. Un blocco produttivo o la perdita di dati e brevetti può compromettere l’intero sistema. Per questo la cybersecurity è un pilastro della nostra economia". TIM Enterprise mette a disposizione delle imprese un ampio ventaglio di soluzioni di sicurezza, concepite per proteggere dati e infrastrutture dai rischi informatici e per agevolare l’adeguamento alle normative.

Tra le innovazioni più all’avanguardia spicca la Quantum Key Distribution, una tecnologia di cifratura dei dati a prova di computer quantistici su cui TIM sta puntando grazie alle competenze di Telsy, la società del Gruppo specializzata in cybersicurezza end-to-end. "Siamo tra i pochi player europei attivi nel campo delle tecnologie quantistiche," aggiunge Vecchione, "e queste soluzioni rappresentano il futuro della sicurezza digitale." Nel mondo dell’oreficeria come in altri comparti industriali, investire nella digitalizzazione e nella sicurezza informatica significa investire nella continuità, nella reputazione e nella competitività del Made in Italy. TIM Enterprise può sostenere questo impegno del settore attraverso le proprie competenze e la propria vocazione tecnologica.