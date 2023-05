Cultura come strumento di consapevolezza

Nel corso del forum che si svolgerà a Bologna verranno illustrati i risultati di un sondaggio online, rivolto alla community di professonisti, studiosi e studenti impegnati nella gestione e nella cura del patrimonio culturale. In un incontro organizzato con il gruppo ASviS Cultura, studiosi, esperti e artisti commentano i risultati del sondaggio e si confrontano su quali possano essere le migliori strategie per parlare di cambiamento climatico e di come cultura e patrimonio culturale possano diventare strumenti per la diffusione di consapevolezza.