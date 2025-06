Cucine all’avanguardia, forni e piani cottura

ORGOGLIOSAMENTE Made in Italy, dal 1950 Elba racconta una storia di successo fondata su innovazione, design, qualità e artigianalità. Un racconto che inizia in Veneto e viaggia in tutto il mondo, con 75 anni di esperienza e un know-how nella produzione di elettrodomestici che permettono all’Azienda di distinguersi con forni, piani cottura, cucine freestanding, adattabili a ogni tradizione culinaria. Sono soprattutto i paesi del Medio Oriente e del nord Africa ad amare le cucine di Elba Italy. L’azienda investe nello sviluppo tecnologico per creare prodotti all’avanguardia, caratterizzati da un design distintivo e da elevati standard qualitativi. Per mantenere competitiva la produzione in Italia, il marchio si impegna a garantire i più alti livelli di sicurezza, a rendere i processi produttivi e le linee di assemblaggio più efficienti, a semplificare le operazioni riducendone la complessità, e a preservare un importante grado di flessibilità.

Elba italy vuole essere riconosciuta a livello internazionale come il partner professionale, affidabile ed esperto in cucina. La qualità e la versatilità che contraddistinguono i prodotti sono pensati per valorizzare ogni cucina e tradizione, offrendo elettrodomestici apprezzati da chef rinomati in tutto il mondo. Per l’Azienda, il design non è solo estetica, ma anche ergonomia e innovazione: ogni dettaglio è concepito per garantire performance elevate e un’interazione intuitiva, affinché cucinare diventi un piacere quotidiano. Fra gli elettrodomestici prodotti ci sono anche le caffettiere De’Longhi, note ovunque nel mondo. Attraverso la licenza d’uso del marchio si apre a un settore complementare, ampliando visibilità sui consumatori e accrescendo il proprio prestigio. Il know-how e la tradizione manifatturiera permettono a Elba Italy di tradurre i valori distintivi di De’Longhi in una gamma di elettrodomestici per la cottura, progettati per garantire prestazioni eccellenti e versatili, in termini di potenza e rifiniture. L’incontro tra due eccellenze del settore esalta così il Made in Italy su scala globale, con prodotti che rispecchiano i più alti standard di innovazione e affidabilità. Elba Italy ha scelto di mantenere l’intero processo produttivo in Italia, concentrandolo in Veneto, per garantire un’attenzione scrupolosa ai dettagli, materiali di alta qualità e soluzioni all’avanguardia. Le. Ma.