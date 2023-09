Criptovalute, accesso anche alle imprese

YOUNG PLATFORM, la scaleup italiana delle criptovalute, nata a Torino nel 2018, annuncia il lancio dei nuovi servizi della piattaforma dedicati al mercato business. La decisione di aprire, per la prima volta, alla clientela aziendale rappresenta un passo inedito nella missione della crypto-company. Stando ad un rapporto del 2023 di CoinDesk, il numero di istituzioni finanziarie che investono in criptovalute è raddoppiato rispetto al 2021. Grandi aziende come Tesla, Square e MicroStrategy hanno aperto la strada, investendo miliardi di dollari in Bitcoin. Commercianti e attività accettano il Bitcoin come forma di pagamento e l’infrastruttura è sempre più user friendly, per l’utente medio, grazie allo sviluppo di wallet, exchange e marketplace che hanno rimosso le barriere tecniche presenti nei primi anni delle crypto. Entrare nel mondo delle criptovalute offre alle aziende l’opportunità di accedere a un nuovo gruppo di consumatori nativi digitali, di migliorare l’efficienza dei pagamenti e di proteggersi contro l’inflazione, come spiega Andrea Ferrero (nella foto in basso), ceo e co-fondatore di Young Platform. "Siamo orgogliosi di poter estendere la democrazia finanziaria del mondo crypto anche a imprese e istituzioni. Questo rappresenta un passo cruciale verso la nostra visione di un futuro dove le criptovalute siano accessibili a tutti".

Negli ultimi due anni, un numero sempre crescente di business e istituzioni hanno iniziato a riconoscere le crypto, nello specifico Bitcoin, non solo come asset di investimento, ma anche come strumento di transazione fondamentale per l’era digitale. Per questo Young Platform ha ideato tre innovativi servizi rivolti a specifiche esigenze delle aziende che vogliono avvicinarsi a questo mondo e al pubblico degli utenti crypto, fornendo soluzioni su misura per migliorare l’efficienza operativa e la gestione finanziaria. Uno dei principali nuovi servizi offerti al mondo business è Euro Only, per ricevere importi in criptovalute senza dover rimanere esposti all’incertezza legata alla volatilità di mercato. Questo è reso possibile dalla conversione istantanea in euro, che garantisce un’adeguata protezione dalla fluttuazione dei prezzi delle criptovalute. La gestione aziendale è inoltre semplificata dal servizio Sub Account, che offre alle aziende la possibilità di creare diversi account da un unico account Master.

Letizia Magnani