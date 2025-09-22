Crescere nel business del Family Office anche con acquisizioni sul mercato italiano

IL MONDO DELLA GESTIONE patrimoniale in Italia sta vivendo una fase cruciale. La recente scomparsa di un grande imprenditore come Giorgio Armani ha riportato al centro del dibattito un tema delicatissimo: la successione e il passaggio generazionale delle ricchezze. È un aspetto che interessa migliaia di famiglie imprenditoriali chiamate a pianificare il futuro in un contesto economico sempre più complesso. In questo scenario si colloca la strategia di Banor, realtà indipendente di wealth management che oggi supervisiona asset per oltre 13 miliardi di euro e che ha fatto del Family Office uno dei suoi segmenti di business chiave, in cui vuole crescere.

Il Multi Family Office di Banor è oggi guidato da Nicolò Di Giacomo (nella foto). Il Family Office, per chi non lo conoscesse ancora, è quell’insieme di servizi svolti da professionisti del mondo finanziario che affiancano le famiglie imprenditoriali nell’organizzare, proteggere e valorizzare patrimoni complessi attraverso una consulenza indipendente dal resto dell’azienda focalizzata sulla gestione strettamente finanziaria. "Questa attività rappresenta già oltre il 40% dei nostri asset", spiega l’amministratore delegato di Banor, Massimiliano Cagliero, "ed è destinata a crescere".

Secondo lo studio dell’Osservatorio della School of management del Politecnico di Milano, al 31 dicembre 2023 in Italia erano attivi oltre 220 Family Office. Il giro d’affari complessivo, pari a 150 milioni nel 2022, è cresciuto a un ritmo medio annuo superiore all’8%. In questo scenario, Banor ha scelto di adottare un approccio strutturato e orientato alla tecnologia. "Possiamo contare su di un team di oltre 25 persone e sistemi che dialogano direttamente con i back office delle banche con cui i nostri clienti hanno rapporti", racconta Cagliero. "Scarichiamo i dati ogni mattina, li verifichiamo, controlliamo costi e commissioni".

Questa impostazione, secondo Cagliero, consente di offrire un servizio analitico e indipendente, capace di prevenire incongruenze fiscali o operative. A ciò si aggiunge la possibilità che viene offerta di accedere ad un ampio ventaglio di soluzioni che spazia dai private equity agli hedge fund fino a opportunità di co- investimento esclusive. Lo sguardo è rivolto anche al futuro. "Non escludiamo aggregazioni con altri player che vogliano offrire ai loro clienti un servizio più strutturato come quello che ci contraddistingue sul mercato".

Il tema della successione resta centrale: ogni famiglia ha esigenze diverse, che richiedono strumenti differenti, dalle fondazioni al trust fino alla trasmissione diretta delle aziende. Per questo Banor collabora con professionisti esterni indipendenti, dotati di competenze interdisciplinari, soprattutto in ambito giuridico e fiscale. Infine, c’è la sfida dell’intelligenza artificiale. La società fondata da Cagliero la utilizza già nei suoi report interni e ha creato una società dedicata all’applicazione dell’AI alla finanza.

Andrea Telara