Crédit Agricole offre un sostegno agli alluvionati

AL FIANCO delle popolazioni colpite dal maltempo in Emilia-Romagna e Marche. Così come per altre emergenze, compresa la pandemia, il gruppo Crédit Agricole in Italia è sceso immediatamente in campo per sostenere, con tutte le forme possibili, famiglie e imprese colpite dall’eccezionale ondata di maltempo che dal 16 maggio si è scatenata in particolare su 44 Comuni romagnoli. Appena dieci giorni dopo l’alluvione, la banca guidata dal Ceo e Senior Country Officer Giampiero Maioli (nella foto), ha definito un articolato piano di interventi a sostegno di aziende e cittadini coinvolti dai gravissimi danni. Un modo, ha spiegato Maioli "per essere vicini alle persone e alle imprese con tutte le forme di sostegno possibili: una raccolta fondi attraverso il nostro portale CrowdForLife, finanziamenti e prestiti dedicati, sospensione dei mutui, contributi di solidarietà".

Un piano al quale fare seguito ulteriori iniziative perché, ha aggiunto sempre Maioli "è nostra intenzione accompagnare questi territori a tornare protagonisti assoluti dell’economia italiana". Oltre a garantire, grazie al contributo e all’impegno di tutti i dipendenti del gruppo, i servizi bancari e finanziari, Crédit Agricole Italia ha attivato subito una raccolta fondi sul portale di crowdfunding CrowdForLife, a favore della Croce Rossa Italiana, per realizzare progetti concreti a sostegno della popolazione e dei territori colpiti.

L’obiettivo di raccolta è di 500mila euro con il contributo, per 250mila euro, di tutte le società del gruppo Crédit Agricole in Italia (oltre al Gruppo Bancario, Agos, Amundi, CA Assicurazioni e CA Vita, Cacib, Caci, Caceis, CA Auto Bank e Drivalia, Eurofactor, Calit, Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria), raddoppiando le donazioni che arriveranno da collaboratori, clienti e cittadini. Attraverso il Comitato Territoriale di CA Italia Romagna-Marche, costituito alcuni mesi prima dell’alluvione, sono stati immediatamente stanziati 50mila euro destinati ai Comuni di Cesena e Faenza per le primissime necessità legate all’emergenza.

Altri 40mila euro sono stati donati da Crédit Agricole Italia alle associazioni locali lughesi, in collaborazione con la Fondazione Cassa Di Risparmio e Banca Del Monte Di Lugo, un altro dei comuni più colpiti. Crédit Agricole Italia, inoltre, a poche ore dai danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo ha attivato un plafond di 200 milioni di euro con linee di credito a condizioni ad hoc per l’immediato ripristino delle attività produttive e per garantire la liquidità necessaria agli imprenditori colpiti dall’alluvione. I finanziamenti sono erogati con un iter semplificato per accelerare i tempi di erogazione. Il dialogo con i capifiliera del territorio attivato fin da subito per orientare concretamente gli interventi più urgenti a far fronte alle prime necessità delle filiere produttive, è proseguito con dei tavoli di confronto periodici.

Inoltre Crédit Agricole Leasing Italia ha messo a disposizione condizioni agevolate per la ripresa del tessuto imprenditoriale del territorio tramite il prodotto leasing. Gli interventi di sostegno comprendono anche un’offerta di prestiti a tasso dedicato e per tutti i clienti privati, famiglie e imprese e la possibilità di richiedere la sospensione fino a 12 mesi del proprio mutuo o del leasing. Ai titolari di finanziamenti e di mutui ipotecari leasing relativi a edifici sgomberati o danneggiati od ai titolari di beni strumentali danneggiati, per ottenere l’agevolazione basta presentare l’autocertificazione del danno subito.

In linea con l’attenzione particolare di Crédit Agricole Italia per il settore Agri-Agro sono stati infine già definiti accordi con le principali associazioni di categoria del settore, per riservare una parte del plafond stanziato dalla banca agli associati e consentire l’immediato ripristino delle attività produttive.