Creatività e istruzione Nata la Fondazione

L’ACCESSO ALLA CREATIVITÀ e l’istruzione di qualità sono diritti da far valere in ogni angolo del mondo. È la bussola che ispira Moleskine Foundation, l’organizzazione no-profit che utilizza il celebre marchio del taccuino per perseguire obiettivi di responsabilità sociale. Il nuovo ente ha debuttato nell’ottobre del 2022 ed è guidato dai tre cofondatori dell’azienda – Maria Sebregondi, Fabio Rosciglione e Roberto di Puma – che hanno contribuito alla nascita del marchio Moleskine, ma oggi sono tutti al di fuori della società stessa.

La Fondazione utilizza metodi di istruzione non convenzionali per incoraggiare i giovani marginalizzati ad accedere alle loro doti creative e promuove processi collaborativi, attraverso lo sviluppo di una piattaforma globale di organizzazioni culturali e creative che unisce i Paesi più sviluppati al Quarto Mondo. La Fondazione Moleskine eredita i valori e i progetti di Lettera27, l’organizzazione no-profit che era stata creata dai tre fondatori di Moleskine nel 2006, ma amplia il suo campo d’azione occupandosi di tre aspetti principali: garantire a tutti un’istruzione di qualità, incoraggiando i giovani a pensare in modo critico e creativo, puntare sull’arte e sulla cultura come attività fondamentali per acquisire conoscenze e pensiero critico, avviare e promuovere il dibattito internazionale sull’istruzione di qualità, sull’arte e sulla cultura quali strumenti per creare nuove prospettive geografiche, culturali e sociologiche. La Fondazione ha acceso i fari sull’Africa, dove sta sviluppando i primi progetti.

Tra le prime iniziative "AtWork", workshop didattici itineranti che stimolano nei giovani africani l’auto-riflessione su temi quali identità, diversità e cultura, e "WikiAfrica", che si propone invece di migliorare la conoscenza del continente africano in tutto il mondo attraverso la creazione di nuovi testi per Wikipedia, scritti da studenti locali.

La Fondazione si avvale anche di una rete internazionale di intellettuali, organizzazioni e istituti culturali del mondo africano.

Francesco Delzio

www.francescodelzio.it