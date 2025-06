Cpr System cresce ancora: investimenti e nuovi progetti

UNA SENSIBILE crescita delle movimentazioni e un importante piano di investimenti in tecnologia e logistica. Sono gli aspetti più significativi emersi dall’assemblea dei soci di CPR System che ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024, confermando il trend positivo dell’azienda cooperativa ferrarese oggi leader in Italia per la logistica di imballaggi riutilizzabili in plastica, impiegati non solo in ortofrutta ma anche nei settori della carne, del pesce e di altri generi alimentari. Durante l’assemblea il presidente Gabriele Ferri ha illustrato i risultati conseguiti e le sfide affrontate, confermando la solidità del modello e la coesione della filiera rappresentata da oltre 900 aziende di produzione, circa 50 distributori e diversi operatori dei servizi logistici, per un totale di 1111 soci. Soci che nel 2024 sono aumentati di un centinaio di unità, a dimostrazione dell’apprezzamento crescente del modello, da sempre al servizio della base sociale.

In crescita inoltre sono tutti gli indicatori economici dell’azienda con 84,621 milioni di euro di fatturato, un patrimonio netto di 57,53 milioni e un capitale sociale di oltre 15. "CPR System cresce perché innova e ascolta i suoi soci. Il nostro obiettivo – ha sottolineato Gabriele Ferri - resta quello di consolidare un sistema efficiente, sostenibile e pienamente integrato lungo tutta la catena del valore; i risultati di CPR System sono frutto del lavoro di una squadra eccezionale". Anche sul fronte delle movimentazioni si evidenzia un incremento significativo con 175.466.000 milioni di casse movimentate pari a un più 3,54% rispetto al 2023 e a un più 31% per CPR System Iberia, la filiale spagnola del gruppo, che ha ottenuto ottimi risultati nel 2024, superando i 10 milioni di movimentazioni, con largo anticipo rispetto agli obiettivi fissati. Un successo reso possibile grazie all’impegno del team guidato dal Ceo Manuel Montero. Il 2024 ha visto inoltre anche la crescita delle movimentazioni complessive dei pallet con 9,6 milioni di movimenti (+ 8,8% sul 2023). Ai soci riuniti in assemblea la direttrice generale Monica Artosi ha presentato gli sviluppi strategici e operativi del 2025, con un focus particolare sui progetti che stanno traghettando la cooperativa verso una piattaforma logistica sempre più digitale, interconnessa e sostenibile. Tra i progetti di punta spicca Redea. La cassa RFID aumenterà la penetrazione nei punti vendita mentre sarà attivata una tracciabilità totale grazie al tag RFID. Il Pallet Noè inoltre sarà ottimizzato e diffuso più capillarmente. Verrà messo a punto un nuovo Sistema Informativo Gestionale, che consentirà una tracciabilità avanzata, maggiore rapidità nelle comunicazioni e gestione ottimizzata degli ordini e delle movimentazioni. Si amplierà quindi la rete logistica CPR che migliorerà l’efficienza nei flussi, integrando i poli esistenti con nuove piattaforme e un rinnovamento degli impianti di lavaggio per una maggiore sostenibilità ambientale.

"Siamo una piattaforma circolare a servizio della filiera ortofrutticola. I numeri ci premiano, ma è sulla visione di lungo periodo che si gioca la vera sfida - ha spiegato Monica Artosi -. Stiamo lavorando per costruire un ecosistema digitale avanzato che sfrutti al massimo le tecnologie disponibili e consenta di ricevere una tracciabilità ineguagliabile. Un sistema fondato su inclusività, efficienza e responsabilità sociale. L’ottenimento della certificazione per la parità di genere da parte di CPR e FCLog è un segno concreto del nostro impegno". CPR System opera da quasi trent’anni ponendo la sostenibilità al centro delle proprie attività. Ha promosso un sistema basato sul riutilizzo degli imballaggi in plastica a sponde abbattibili e dei pallet, diffondendo prima nel comparto ortofrutticolo e poi in altri settori una logica di logistica circolare. Questo approccio ha permesso di ridurre in modo significativo i rifiuti e le emissioni di CO2, grazie alla gestione di contenitori riutilizzabili che evitano la produzione di tonnellate di scarti ogni anno. Noè in particolare è il pallet in plastica riutilizzabile più innovativo del mercato europeo, Sviluppato dalla società Newpal (partecipata da CPR System) che ha realizzato uno stabilimento dedicato a Gallo (FE) dotato di una tecnologia innovativa per stampare pallet a partire da plastiche riciclate anche eterogenee. Questo processo garantisce efficienza, automazione e vantaggi economici. Noè è realizzato con materiali plastici ricavati dalla lavorazione dei poliaccoppiati post-consumo, come i cartoni per bevande tipo Tetra Pak. Dal luglio 2023 è stato introdotto nei circuiti ortofrutta di CPR System, mantenendo lo stesso costo di movimentazione del pallet in legno ma con benefici evidenti in termini ambientali e di logistica. I risultati confermano che si tratta di una scelta vincente.

Così come da sempre è vincente la vicinanza dell’azienda ai territori. In questo senso CPR System ha deciso di celebrare la sostenibilità con un’opera d’arte urbana firmata da "seitrenove". Con un racconto visivo che parla di riutilizzo, economia circolare e rispetto per l’ambiente è stato inaugurato pochi giorni fa presso la sede di Gallo, il murales perimetrale realizzato da Andrea Artosi e Luca Vallese. L’opera, che abbraccia simbolicamente la sede, nasce con l’obiettivo di tradurre in linguaggio visivo, attraverso l’Arte urbana, il claim dell’azienda: "Insieme creiamo valore". L’opera racconta un’evoluzione circolare — e dunque ripetibile — in cui ciò che inizialmente appare come uno scarto si trasforma, grazie all’intervento dell’uomo in armonia con la Natura, in qualcosa di nuovo e rigenerato. Su una superficie di oltre 350 mq, il murales affronta temi profondi e attuali: rinascita, evoluzione, conoscenza, parità di genere e riqualificazione. Questi concetti rispecchiano pienamente la visione di CPR System".