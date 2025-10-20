Cosmetici e innovazione. Verel rilancia con il Gruppo. Synergetic

VEREL OFFRE ai propri clienti un servizio completo per accompagnare i clienti nello sviluppo di cosmetici a marchio proprio: dall’analisi di mercato, all’ideazione e sviluppo sino alla realizzazione industriale di soluzioni cosmetiche innovative, personalizzate, efficaci e sicure, utilizzando ingredienti di origine naturale e tecnologie all’avanguardia per garantire prodotti di qualità superiore. Presente sul mercato dal 1983, Verel, azienda operante nel settore della cosmesi B2B, è ora di proprietà del Gruppo Synergetic, holding privata guidata da Giampaolo Cagnin, imprenditore seriale di Parma con oltre trent’anni di esperienza nel mondo della Ricerca & Sviluppo e nella produzione di ingredienti funzionali di origine naturale per l’industria del Food ingredients B2B.

Verel, che ha sede sulle colline parmensi, a Lesignano De’ Bagni, produce attualmente per importanti clienti in Europa e nel Middle East, dispone di numerose linee produttive moderne e agili, in grado di produrre bulk da 50 a 3000 litri, e può coprire qualsiasi categoria cosmetica, dal face care al body care, dall’hair care al sun care nelle principali texture richieste dal mercato (emulsioni, gel, oleoliti e tensioliti) in modalità conto terzi o full service. L’acquisizione da parte del Gruppo Synergetic segna un punto di svolta nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda. L’operazione consentirà infatti a Verel di mettere a fattor comune risorse e know-how, anche se provenienti da settori diversi quali il food ingredients B2B e la cosmetica; una "divergenza" che diventa "convergenza" creativa in grado di portare valore a entrambe. A questo si unisce la possibilità, per Verel, di sviluppare ulteriormente linee di ingredienti attivi proprietari, che la rendono un unicum del settore. Importanti investimenti sono già stati avviati, come l’acquisto di 11.000 metri quadrati di terreni adiacenti alla sede, che si aggiungono agli attuali 7.000 per sostenere una futura espansione.

Parallelamente, rilevanti collaborazioni scientifiche sono già in essere, come quella tra la sezione Ricerca e Sviluppo e il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma, diretto dal Professor Gabriele Costantino, che per Verel ha assunto il ruolo di consulente e supervisore scientifico. La società nel 2024 ha fatturato circa 7 milioni di euro e registrato 1,9 milioni di Ebitda. Nei prossimi anni la società intende investire fortemente su R&D, personale, stabilimento e sviluppo commerciale con una visione di lungo termine. Dopo un passato che vanta collaborazioni con marchi leader della cosmetica nazionale ed internazionale, nel 2025 Verel passa sotto la proprietà di Giampaolo Cagnin e di The Synergetic Group. The Synergetic Group è una holding finanziaria interamente di proprietà di Giampaolo Cagnin. Nasce nel 2003, a seguito della vendita della prima azienda fondata da Giampaolo Cagnin, Italiana Ingredienti, al gruppo CHR Hansen di Copenhagen.

Nel 2005 Giampaolo Cagnin fonda Campus, una società B2B nel settore food-tech. Nel 2015 White Bridge Investments entra nel capitale della società e, nel 2018, Campus viene acquisita dalla multinazionale svizzera Firmenich. Nel 2012 Giampaolo Cagnin dà vita a HiFood, società B2B focalizzata sugli ingredienti funzionali per i settori free-from e plant-based. Nata all’interno dell’Università di Parma, HiFood inaugura nel 2021 uno stabilimento all’avanguardia di 7.000 metriquadri dedicato alla produzione e alla Ricerca & Sviluppo di ingredienti alimentari. Nel 2022 la società viene acquisita da Investindustrial e integrata nel gruppo CSM Ingredients, con un fatturato superiore al miliardo di euro. Oggi The Synergetic Group gestisce asset under management (AUM) per oltre 200 milioni di euro. Oltre agli investimenti tradizionali nei mercati quotati, il Gruppo è attivo in investimenti alternativi quali private equity, venture capital e hedge fund. La holding detiene più di 20 partecipazioni dirette in società, principalmente nei settori cosmetica, food e nutraceutica.

"L’acquisizione di Verel, player di rilievo nel settore della cosmesi B2B, s’innesta naturalmente nel mio percorso imprenditoriale – spiega Giampaolo Cagnin, CEO del Gruppo Synergetic – perché dopo trent’anni dedicati alla Ricerca & Sviluppo per la produzione di ingredienti funzionali nell’industria alimentare, la transizione verso un mercato attiguo, quello della cosmesi, rappresenta per me e il mio team una sfida particolarmente allettante". Per quel che riguarda Verel, "tecnologie di ultima generazione, sviluppo di materie prime naturali proprietarie e know-how pluriennale dal settore del food ingredients: su questi pilastri si fonda la nostra visione strategica. Grazie al supporto del Gruppo Synergetic siamo pronti ad affrontare le sfide del mercato, con solide fondamenta economiche e tecno-scientifiche, la forza del Made in Italy e una tensione continua verso l’innovazione", spiega Eugenio Niccolini, ceo di Verel (nella foto sopra). Il deal è stato concluso grazie alla collaborazione con il dottor Alberto Gennarini di Vitale & Co, realtà leader nel settore delle Mergers & Acquisitions. Da parte sua Giampaolo Cagnin è un imprenditore seriale con oltre trent’anni di esperienza nel mondo delle tecnologie alimentari, specializzato nella Ricerca & Sviluppo e nella produzione di ingredienti funzionali naturali. Con oltre 20 partecipazioni in aziende leader nei settori alimentare, cosmetico, education, automotive e turismo termale, il Gruppo promuove un modello di impresa che coniuga innovazione, sostenibilità e impatto positivo sul territorio.