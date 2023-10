"Così una bottiglia racconta il Paese"

ALESSANDRO MUTINELLI, presidente e amministratore delegato di Iwb, quali sono i vostri principali mercati esteri?

"I mercati esteri coprono il 70% della nostra attività. Inghilterra, Germania e Svizzera sono fra i Paesi che ci danno maggiore soddisfazione nell’area europea. A livello mondiale segnalo anche Stati Uniti e Asia".

Cosa chiedono principalmente i consumatori oggi?

"Dipende dai mercati. All’estero il vino racconta l’Italia che è conosciuta attraverso un’idea di macroregioni. In casa nostra c’è più la ricerca del territorio specifico. In ogni caso tendenze e mode cambiano. Negli ultimi dieci anni diciamo che il consumatore medio ha apprezzato il Prosecco, il Pinot grigio e il Primitivo".

Il mercato premia più i rossi o le bollicine?

"Anche qui dipende dai Paesi. Tendenzialmente sono più richiesti i vini bianchi e gli spumanti, ma in Asia i rossi sono ancora leader".

Le Regioni italiane che tirano la volata in qualità?

"Negli ultimi anni c’è stata una crescita qualitativa in tutte le regioni. Toscana e Piemonte per i rossi e Veneto per i bianchi sono le aree più di spicco. Oggi gran parte del mercato richiede qualità e questa è anche la nostra filosofia aziendale".

Vi definite creatori di eccellenze.

"È la nostra aspirazione. Del resto la competizione è molto forte e per Iwb è un programma a lungo termine che va oltre la qualità del prodotto e pervade tutta l’azienda, compresa la soddisfazione delle persone che lavorano con noi".

La vostra visione strategica?

"Avere un vino con un nostro marchio ovunque per fare clienti felici. Per questo investiamo nello sviluppo di prodotti e brand amati dai nostri clienti e li distribuiamo in tutto il mondo, in tutti i canali commerciali. Siamo una delle poche aziende vinicole italiane veramente multicanale".

Qualità e sostenibilità possono convivere?

"È una scelta obbligata. Chi oggi non avverte l’importanza del tema è fuori dal mondo. Le aziende devono farsi carico di questa responsabilità. E anche il consumatore deve essere consapevole che a volte il prezzo più alto di un prodotto risponde al valore della sostenibilità".

Beppe Boni