"Così si trasformano le esigenze dei turisti"

"IL SETTORE TURISTICO si trova di fronte a sfide complesse e in continua evoluzione, riflesso delle profonde trasformazioni in atto", dice Katia Cazzaniga, Senior Director Corporate Reputation Ipsos. Come cambiano i comportamenti dei consumatori? Quale percezione hanno su alcuni temi fondamentali, anche e soprattutto per il turismo, come sostenibilità e servizi? Come sono evoluti i prodotti e le località? Ma, e soprattutto, come evolveranno? "Da un lato, emerge una crescente attenzione all’individualità, con i viaggiatori alla ricerca di esperienze sempre più personalizzate che rispecchino i propri valori e aspirazioni – spiega Katia Cazzaniga, di Ipsos –. Dall’altro, si osserva una marcata tendenza a concentrarsi sul presente, che influenza i processi decisionali rendendoli più rapidi e talvolta impulsivi. Queste dinamiche rappresentano una sfida significativa per gli operatori del settore, chiamati ancora una volta a ripensare le proprie strategie per anticipare e soddisfare le mutevoli esigenze dei turisti contemporanei". Dopo la pandemia e la crisi dovuta allo scenario geopolitico in fermento, con l’aumento dei costi, soprattutto dell’energia, dovuti all’instabilità globale e alle guerre, cambia anche il turismo. "In questo scenario, l’Italia si configura come una destinazione dalle potenzialità straordinarie. La ricchezza del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, unita all’eccellenza enogastronomica, rappresenta un’offerta consolidata di grande valore. Accanto a queste eccellenze, con lungimiranza, si stanno sviluppando nuove proposte, come il turismo lento e i cammini, che ampliano e diversificano ulteriormente l’offerta turistica nazionale. Questa combinazione di tradizione e innovazione pone l’Italia in una posizione privilegiata per intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori contemporanei", dice Cazzaniga.

"Tuttavia – conclude la Senior Director Corporate Reputation Ipsos – è fondamentale non adagiarsi: conoscere approfonditamente le evoluzioni in atto e agire di conseguenza è cruciale, soprattutto considerando la costante concorrenza di altre destinazioni".

Le. Ma.