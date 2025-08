"Così le nuove tecnologie cambieranno il welfare"

C’È UN NUOVO PROTAGONISTA nel welfare digitale europeo ed è made in Italy. Toduba, scaleup fondata da Gianluca Enrietti e Bruno Cavigioli, ha un obiettivo ambizioso: innovare, semplificare e democratizzare l’accesso al welfare aziendale, ovvero il sistema di beni e servizi, come buoni pasto e fringe benefit, offerti dalle aziende ai propri dipendenti. "Abbiamo iniziato ad operare in pandemia, digitalizzando buoni solidali emessi da alcuni comuni italiani; da lì, il passo verso i buoni pasto digitali prima e i fringe benefit dopo, è stato naturale", ricorda Gianluca Enrietti, progettista informatico e imprenditore per vocazione, che oggi guida Toduba nel ruolo di amministratore delegato.

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione a emettere buoni pasto nel 2022, Toduba ha ampliato la propria offerta con fringe benefit, come i buoni acquisto, ma soprattutto ha puntato a innovare un settore fortemente tradizionale, attraverso tecnologie e soluzioni di ultima generazione pensate per digitalizzare il welfare e renderlo più facilmente accessibile. Ha quindi creato una piattaforma modulare e completamente in cloud che consente alle aziende, in particolare alle pmi, di integrare sistemi di welfare e ai player del settore di innovarsi con soluzioni tecnologiche uniche in Europa: "Abbiamo sviluppato un motore transazionale basato su blockchain privata, progettato per garantire sicurezza, tracciabilità e massima flessibilità nelle transazioni. Questa infrastruttura abilita una soluzione di pagamento unica in Europa, consentendo l’utilizzo cumulabile e frazionato dei buoni", spiega Enrietti. Per i dipendenti, l’esperienza d’uso è intuitiva, personalizzabile e partecipativa: attraverso l’app, ogni utente può, infatti, attivare i propri negozi o ristoranti di fiducia, rafforzando il legame con il territorio e supportando un’economia circolare. Con questa offerta i risultati non si sono fatti attendere: in appena tre anni, Toduba ha moltiplicato il proprio fatturato da 1,6 milioni nel 2022 a 41,7 milioni nel 2024, raggiungendo oltre 150.000 utenti attivi.

Oggi serve quasi 2.000 aziende, principalmente PMI, ed è connessa a una rete di 30.000 esercizi convenzionati, con accordi che coprono l’80% della grande distribuzione, che l’azienda punta a ampliare ulteriormente. Inoltre, la piattaforma è già stata adottata anche dai big del settore, come Wtw, Randstad, Happily e DoubleYou. Ed è proprio a questo punto della sua corsa che la società ha chiuso un nuovo round di investimento guidato da P101 SGR, principale Venture Capital italiano con focus internazionale. "Siamo orgogliosi che un fondo importante come P101 abbia compreso la nostra visione e abbia scelto di accompagnarci in questa nuova fase di crescita", prosegue Enrietti. "Il loro ingresso è la conferma che il nostro modello – aperto, scalabile e costruito per mettere la persona al centro – è la risposta concreta a un welfare che sta evolvendo. Ora possiamo accelerare per offrire i nostri servizi anche in Europa, rafforzando il legame tra innovazione e territorio".

Forte dei nuovi capitali e del supporto operativo di P101, Toduba si dichiara pronta a sbarcare in Europa, senza dimenticare il mercato italiano, ancora ad alto potenziale. "Nel nostro Paese, infatti, il welfare aziendale è ancora poco diffuso – conclude l’imprenditore – il tasso di adozione in Italia è di circa il 18%, contro il 48% della Francia e i margini di crescita sono enormi".