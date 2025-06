Così la tecnologia diventa protagonista nelle sfide ’Esg’

L’INNOVAZIONE DIGITALE e tecnologica guidano, ovunque nel mondo, anche in Italia, la sfida ESG. In Italia ci sono alcuni casi virtuosi che raccontano già di come l’introduzione dell’intelligenza artificiale possa fare la differenza. ABS racconta l’esperienza diretta di una società del settore energetico composta da 13 company con filiali internazionali, la quale è stata in grado, in termini operativi, di ridurre drasticamente i tempi di pianificazione: la produzione del piano quadriennale grazie a Oracle Cloud EPM ora richiede solo 2-3 giorni di lavoro, mentre la pianificazione annuale a lungo termine è stata ridotta a soli 8 giorni, con un significativo miglioramento nella trasparenza ed efficienza del processo.

La sfida ESG è un tema molto sensibile anche per le aziende del settore aeronautico. In questo ambito, la piattaforma Oracle va oltre il reporting, integrando i dati finanziari e non finanziari; ciò consente di pianificare, monitorare e riferire sugli impatti ambientali, sociali e di governance delle aziende, con una riduzione dell’80% dei tempi di raccolta delle informazioni e reportistica.

Il terzo esempio rappresentato è relativo alla gestione fiscale nel comparto Moda. Oracle Cloud EPM offre una soluzione ad hoc per semplificare il tax reporting, ottimizzando il processo e garantendo compliance e visibilità. In concreto, le esperienze condotte hanno evidenziato un miglioramento della calendarizzazione delle scadenze fiscali, con invio di e-mail automatiche per l’avvio delle attività, in linea con i requisiti delle autorità fiscali, come l’Agenzia delle Entrate.

Infine, dati interessanti arrivano nella funzione IPM (Intelligent Performance Management), applicata da ABS nel settore Telco. Uno strumento integrato nella suite Oracle EPM che consente di prendere le decisioni di pianificazione con l’ausilio di funzionalità predittive e di accelerare il rilevamento degli approfondimenti con il riconoscimento dei pattern finanziari. I dati hanno registrato una riduzione del 20% delle varianze tra i valori pianificati (budget/target) e i valori effettivi di forecast, segnalando anomalie e identificando tempestivamente le cause delle discrepanze. A questo, si è aggiunto il vantaggio della semplificazione delle attività manuali e ripetitive e la riduzione del bias umano.

Le. Ma.