Così la Fondazione punta sulla sostenibilità: "Un impegno reale per il nostro territorio"

"OGNI ANNO, alla Fondazione Acqua dell’Elba, la società destina il 10% dell’utile netto. Ma ammetto che spesso le risorse sono persino di più". A dirlo è Norman Larocca, direttore della fondazione Acqua dell’Elba e responsabile della comunicazione del marketing della società. La fondazione, da ormai nove anni, organizza il festival dedicato alla sostenibilità Seif: "Quest’anno lo abbiamo voluto dedicare alla comunità del Mediterraneo", racconta Larocca. Le iniziative legate alla sostenibilità guidano non solo l’operato della fondazione, ma anche della società, in un continuum progettuale e operativo. Dopo anni di impegno a favore della sostenibilità, nel 2022 Acqua dell’Elba, che nel frattempo è diventata società Benefit, "ha dato vita a una sorella color verde acqua che, fuori dalle logiche di mercato, si occupa di contribuire a tutelare l’ecosistema dell’isola e a valorizzarne il patrimonio sociale e culturale: la Fondazione", spiega Norman Larocca. Le aree di intervento sono la tutela e la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e naturali dell’Isola d’Elba e la promozione della biodiversità, la realizzazione di un circuito paesaggistico camminabile, la via dell’Essenza. Il cammino si sviluppa per 66,5 chilometri e porta turisti e cittadini a scoprire la bellezza della natura e del mare dell’isola. La Fondazione, inoltre, opera con le scuole, donando ogni anno 100 volumi e partecipando al progetto Blue School, con la collaborazione dell’Unesco.

Quella della Fondazione è un po’ il coronamento di un progetto, Acqua dell’Elba, del sogno di quei tre ragazzi che nel 2000 volevano vivere e lavorare nell’isola nella quale erano nati. Acqua dell’Elba è diventata Società Benefit e ogni anno presenta la Relazione d’Impatto. "La relazione d’impatto di quest’anno prosegue il nostro impegno nel rendicontare, in maniera tra sparente, a tutti i nostri stakeholder, clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori, comunità locale e a tutti coloro che partecipano all’evoluzione della nostra azienda, le attività da noi svolte in ambito di sostenibilità. Acqua dell’Elba nasce come impresa familiare ed è impresa a tutti gli effetti. Realizzare il sogno, rendere concreta l’idea e avviare l’impresa non è stato facile. Creare dal nulla una azienda di profumi all’Elba, una piccola isola del mar Mediterraneo sembrava una impresa impossibile", spiega Fabio Murzi, presidente di società e Fondazione.

"Siamo partiti alla fine del 2000 – continua – e negli anni ci siamo assunti responsabilità dirette e abbiamo intrapreso azioni concrete per rendere la nostra azienda sempre più sostenibile". Fa parte di questo percorso anche il Manifesto "Elba 2035" che nasce come percorso partecipativo in cui il territorio elbano è messo al centro e dove gli stakeholder che lo abitano entrano in dialogo tra loro per immaginare lo sviluppo sostenibile dell’Isola nei prossimi 15 anni. L’intento del Manifesto Elba 2035 è quello di tracciare i pilastri e le aree di impatto di sostenibilità sulle quali porre l’attenzione al 2035 inizia con una mappatura delle iniziative esistenti che già oggi contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell’Isola. Fra i temi di sviluppo ci sono anche il turismo responsabile e le scelte future dei sette comuni elbani.

Le. Ma.