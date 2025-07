"Così la finanza parla il linguaggio della generazione Z"

"IN UN CONTESTO in cui la finanza è sempre più presente nella vita quotidiana, crediamo che l’educazione economica debba essere un diritto universale. Starting Finance nasce proprio con questo obiettivo: rendere la finanza comprensibile, accessibile e utile, parlando il linguaggio delle nuove generazioni. Oggi siamo un punto di riferimento per milioni di giovani italiani, e vogliamo dimostrare che è possibile fare impresa ad alto impatto culturale, costruendo allo stesso tempo un gruppo solido, sostenibile e ambizioso", dice Marco Scioli, Presidente di Starting Finance. Starting Finance è la principale realtà italiana dedicata all’educazione e all’informazione finanziaria per le nuove generazioni. Fondata nel 2018, Starting Finance è cresciuta, fino a diventare punto di riferimento per l’educazione economica e finanziaria soprattutto degli under 30. La generazione Z guarda infatti a questi strumenti digitali con interesse. Starting Finance in realtà si compone di più aree, come Velv, dedicata a business school, Nabila, orientata a contenuti e formazione, ed Economika, su economia e finanza. Nel complesso, il gruppo raggiunge ogni mese oltre 2 milioni di utenti sui social media, con una presenza attiva nelle principali università italiane grazie alla rete dei Club Starting Finance. Il fatturato al 2024 è di 1,6 milioni di euro, con un obiettivo di crescita importante nel 2025. La startup intende infatti lavorare sull’internazionalizzazione, partendo da mercati strategici come Spagna e Regno Unito, ma anche rafforzare tutte le proprie attività. La startup si occupa di educazione finanziaria destinata alla gen Z. Lo sviluppo della startup non si basa solo sull’innovazione, sul linguaggio e sui contenuti, ma anche su una rete che conta 36 club universitari in tutta Italia. Starting Finance ha inoltre lanciato il Manifesto per l’educazione finanziaria, una di guida dei valori da promuovere a livello nazionale. Uno degli obiettivi del manifesto è quello di promuovere il concetto di benessere finanziario perché l’Italia è agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda l’educazione finanziaria. "Promuovere le conoscenze in campo economico e finanziario permetterebbe ai cittadini di fare scelte più sostenibili, eque e ragionate per quanto riguarda i propri investimenti, spese e risparmi", conclude Scioli.

Le. Ma.