Così il relax sulla spiaggia ora diventa a impatto zero

LA SPIAGGIA del futuro? Sempre più sostenibile. Parola di Luca e Marco Soldini, terza generazione alla guida dello stabilimento balneare più famoso d’Italia, il Papeete Beach Club. Nato nel 2000 a Milano Marittima come primo vero "beach club" del Paese, quando ancora le spiagge erano sinonimo soltanto di ombrelloni e lettini, oggi Papeete è molto di più: un laboratorio di tendenze, lifestyle e soprattutto di ecosostenibilità. Nel 2022 il celebre beach club romagnolo ha avviato, infatti, un progetto ambizioso e concreto: Papeete Eco Beach. Non un semplice slogan o un’operazione di green-washing, ma un cambiamento strutturale e culturale che ha trasformato l’intero stabilimento in un’oasi a impatto zero. Come? Utilizzando legno riciclato e molti altri materiali eco-sostenibili, ma anche diffondendo una cultura "Green" fra i giovani, con materiali riciclati dalla colazione all’aperitivo.

"Alla base del progetto – dice Luca Soldini – c’è una filosofia semplice: prendiamo dal mondo, senza togliergli nulla. E quando possiamo, restituiamo". Questa visione ha guidato la scelta di ogni materiale e intervento architettonico all’interno dello stabilimento balneare. A partire da pavimento calpestabile, realizzato in Ri-Made di Micheletto Pavimenti. Il pavimento che si trova in tutte le parti comuni, dal bar al ristorante, utilizza inerti derivati da plastiche post-consumo, creando superfici carrabili e pedonali che danno nuova vita ai rifiuti e riducono drasticamente l’impatto ambientale. Non solo il pavimento, ma anche le strutture metalliche nascono da ferro riciclato, così come gli arredi: "Quasi tutti gli arredi che si trovano nella zona fra il bar e la spiaggia, nell’area oasi e relax e nel nostro ristorante, sono stati pensati e costruiti con legno destrutturato e riciclato, recuperando addirittura il legno storico del Papeete stesso, datato 2000". Quella del Papeete, insomma è una svolta green, che piace sempre di più ai turisti, "attenti alla sostenibilità", assicura Luca Soldini. La spiaggia è alimentata interamente da energia green certificata, e i nuovi pannelli fotovoltaici garantiscono una produzione energetica autonoma e sostenibile. Le vernici usate sono a zero impatto e zero consumo d’acqua — Edilatte e Edizero — ricavate da scarti alimentari. Non mancano le innovazioni "smart": temporizzatori e sistemi di recupero per ridurre i consumi idrici, riutilizzo delle acque piovane per irrigare le oltre mille nuove piante autoctone e decorative, e smoking lounge dedicate per vietare il fumo su tutta la spiaggia, con un progetto "ombrelloni senza fumo" d’avanguardia. A testimoniare l’anima collaborativa di Papeete Eco Beach sono anche alcune collaborazioni, come quella con Casa Spadoni, che da quest’anno gestisce il ristorante dello stabilimento e che punta tutto su materie prime di ottima qualità, a chilometro, anzi a metro zero, come spiega l’amministratrice delegata di Casa Spadoni, Beatrice Bassi.

"Per Casa Spadoni on the beach proseguiamo la filosofia del nostro gruppo, che è nato nel 2014 con l’idea di valorizzare luoghi e prodotti, dalle attività di Molino Spadoni. Casa Spadoni ha puntato in questi anni su qualità alimentare e su prodotti di eccellenza, dalle farine alla mora romagnola – dice –. Ovviamente al mare non potevamo che valorizzare l’identità di questo luogo e quindi puntiamo su pesce freschissimo pescato in Adriatico e su materiali riciclati e compostabili di estrema qualità e salubrità". I turisti possono per esempio ordinare direttamente dall’ombrellone su un app il proprio pranzo. Viene loro servito con stoviglie compostabili e riciclate al cento per cento. Il tutto fa a meno del contante, ed è infatti cashless. Davvero una svolta green, in riva al mare. Sul menu sono indicate scelte sostenibili e calorie. Papeete Beach collabora, inoltre, con Acqua San Bernardo e da quest’anno la plastica, già da anni limitata con progetti sostenibili, è stata del tutto sostituita dall’alluminio, cento per cento riciclabile. Addio, quindi alle bottigliette d’acqua e via libera solo alle lattine in alluminio co-brandizzate, totalmente riciclabili, "in questo modo evitiamo del tutto la plastica monouso e promuoviamo una filiera virtuosa, l’alluminio recuperato contribuirà in futuro alla realizzazione di nuovi arredi e strutture per il beach club. Un ciclo chiuso, etico e sostenibile", commenta Luca Soldini. Il Papeete di Milano Marittima ha sempre anticipato le tendenze. Se nel 2000 ha trasformato il concetto di beach club, oggi è tra i primi a riscrivere le regole della "beach life" sostenibile.

Le classiche pedane in legno, per esempio, sono state sostituite da legni esotici impastati e strutture modulari di ultima generazione. Le vele ombreggianti in Green Guard proteggono gli ospiti senza nuocere all’ambiente. Il tessuto delle tappezzerie, in Reviva, proviene dal recupero del PET certificato. Anche la mobilità è stata ripensata: pavimentazione ciclabile con grigliato Ri-Made e interventi per favorire spostamenti "slow" e green. Entrando nel cuore pulsante del lifestyle green, la partnership con Sambrì, brand di punta dell’Azienda Agricola Rubini, nella vicina Umbria ed include anche produzioni biologiche e allevamenti sostenibili, consente a Papeete di offrire un servizio esclusivo e completamente elettrico: navette EV per clienti vip. Un ulteriore tassello green per ridurre le emissioni e garantire un accesso raffinato e responsabile al club. Alla base di tutto resta, sempre l’accoglienza romagnola, che Papeete porta avanti con orgoglio, "accoglienza, divertimento e consapevolezza ambientale", dice Luca Soldini. Altra scelta green è quella di piantumare ogni anno nuove piante sia in spiaggia, sia in un giovane bosco a pochi chilometri dalla spiaggia, "in questo modo compensiamo l’anidride carbonica", assicurano i fratelli Soldini.