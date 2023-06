"Così garantiamo il nostro ecosistema"

LA MATERIA più riciclabile al mondo rimane il vetro, seguita dall’alluminio, ma il legno può giocare una partita davvero importante nell’economia della sostenibilità. Parola del fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini. "Il legno è fibroso e quindi nel tempo si disfa, ma ha almeno un vantaggio rispetto a tutte le altre materie riciclabili. È l’unica che ha origine sopra il suolo e non nel sottosuolo". Il legno è nell’ecosistema: in ogni sua fase di vita, anche nel suo riutilizzo, torna alla natura. Verrebbe da chiedere di quale sostanza sono fatti i sogni sulla sostenibilità. E la risposta ricadrebbe sul legno, perché, spiega lo scienziato, "visto che in natura niente si crea, niente si distrugge ma tutto si trasforma, possiamo dire che il legno è fatto di anidride carbonica e che in ogni caso gli alberi sono una soluzione. Occorre assorbire anidride carbonica? Piantiamo un albero. Occorre diminuire anidride carbonica, tagliamo un albero". Come a dire che il legno come sostanza mantiene sempre in equilibrio l’ecosistema. "In natura i boschi si rigenerano, per ogni albero morto, ne cresce uno nuovo, ma è così anche per il ciclo economico del legno, perché si fa in modo che i boschi, che danno legno, possano rigenerarsi".

Il legno, a differenza della plastica, se abbandonato in natura non rimane per decenni, e quindi non inquina, perché, ricorda Valerio Rossi Albertini, "al massimo marcisce e restituisce anidride carbonica, ma vai a pari con l’ambiente, mai in deficit, come invece avviene per altre sostanze, come appunto la plastica. Se è vero che nel 2050 i nostri oceani avranno più plastica che pesci, è bene che ripensiamo l’uso e il riuso delle materie prime".

A cominciare dal legno, riciclabile per più cicli di vita. Gli impieghi sono molteplici, dalla costruzione di mobili, a quella di imbarcazioni, fino all’edilizia, dove però il legno come materiale da costruzione è usato, almeno in Italia, ancora molto poco. I motivi? "Viene impiegato per costruire villette, ma non palazzi, per via del peso; sicuramente è una tecnologia da riscoprire. In passato si usava per fare le strutture delle case", dice Rossi Albertini. Trovare un bilanciamento fra innovazione e tradizione è la vera sfida. E quindi accanto al legno c’è la tecnologia, anche e soprattutto per spingere l’acceleratore del riciclo.

Letizia Magnani