Corsi di formazione con l’università di Pisa

Tra le novità introdotte da Cartiere Carrara c’è l’impegno diretto nella formazione della futura forza lavoro. Da quest’anno l’azienda ha pertanto deciso di investire attraverso corsi specifici di formazione per il settore cartario. In particolare è stata attivata una collaborazione con l’Università di Pisa e con alcuni istituti tecnici superiori che prevede l’impiego nella didattica di alcuni manager dell’azienda. Una modalità per contribuire al percorso di crescita dei giovani interessati a lavorare nel comparto cartario di Lucca.