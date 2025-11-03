"Cooperazione e investimenti per migliorare"

INCREMENTARE progressivamente la spesa sanitaria pubblica fino al 7% del Pil, avviare un piano pluriennale da 2,3 miliardi di euro l’anno per formazione, assunzioni e riconoscimento delle professioni, investire 1,1 miliardi di euro annui per Case e Ospedali di Comunità. Son questi alcuni dei punti qualificanti della proposta di Legacoop per migliorare l’assistenza sanitaria in Italia.

"La salute è l’unico diritto fondamentale riconosciuto esplicitamente dalla Costituzione italiana – spiega Simone Gamberini (in foto), presidente nazionale di Legacoop – e dovrebbe rappresentare un pilastro della coesione sociale. Oggi, tuttavia, la sostenibilità e l’universalità del Servizio sanitario nazionale sono messe a rischio da risorse insufficienti, carenza di personale, aumento della spesa privata, invecchiamento della popolazione e crescita delle malattie croniche. A tutto ciò si sommano disuguaglianze territoriali sempre più marcate, che limitano accesso alle cure e equità".

Per affrontare queste sfide, Legacoop propone una nuova alleanza per la salute, un patto tra pubblico, cooperazione e comunità per rafforzare e innovare il sistema sanitario, promuovendo un modello territoriale e partecipato fondato su sostenibilità, innovazione e responsabilità condivisa. "Legacoop – aggiunge Gamberini – chiede che la cooperazione sia pienamente riconosciuta come partner strategico del Ssn integrando sanità welfare e mutualità, rafforzando l’assistenza di prossimità e valorizzando il contributo della cooperazione sociale, sanitaria e mutualistica come parte integrante della governance pubblica nazionale e territoriale. La sanità italiana ha bisogno di questa nuova alleanza tra pubblico, comunità e cooperazione, perché solo unendo risorse pubbliche, professionalità cooperative e partecipazione civica sarà possibile rafforzare la sanità pubblica".

Tornando ai dati, occorre osservare che nel 2024 l’Italia ha speso per la propria sanità pubblica soltanto il 6,1% del Pil, contro una media europea superiore al 7,4%. Questa differenza, concretamente pari a oltre 42 miliardi di euro, indebolisce il Servizio sanitario nazionale in modo tecnico e strutturale ma anche umano e politico. Nello stesso periodo, infatti, è toccato alle famiglie spendere con la sanità privata oltre 41 miliardi di euro, con un meccanismo che sta trasformando il diritto alla salute in un privilegio per chi può permetterselo. Tra le emergenze più gravi continua a spiccare la carenza di personale: mancano oltre 15mila medici (di cui 5.500 di medicina generale) e circa 60mila infermieri, mentre otto regioni non garantiscono pienamente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Inoltre, anche l’attuazione della Missione Salute del Pnrr procede con lentezza: a giugno 2025 solo il 21% delle Case della Comunità risulta operativo e meno del 5% dispone di tutti i servizi previsti (in base al DM 77/2022). Le criticità si acuiscono nelle aree interne e rurali, dove l’accesso alle cure è ancora più difficile e discontinuo.

La situazione, secondo Legacoop, può cambiare incrementando progressivamente la spesa sanitaria pubblica fino al 7% del PIL entro il 2028, valorizzando il personale sanitario e sociosanitario con un piano pluriennale da 2,3 miliardi di euro l’anno per formazione, assunzioni e riconoscimento delle professioni, superando i vincoli di spesa e assicurando stabilità, qualità e continuità del lavoro. Occorre poi rafforzare la rete territoriale e di prossimità con Case e Ospedali di Comunità, anche sperimentando modelli gestionali innovativi, promuovere prevenzione e salute mentale di comunità (con 1,4 miliardi), spingere su digitalizzazione, ricerca e innovazione (serve un fondo di 0,5 miliardi di euro).