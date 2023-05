Contronto aperto con Regioni e Città

LA SETTIMA EDIZIONE del Festival dello Sviluppo Sostenibile si colloca in un momento cruciale per la definizione delle politiche economiche, sociali e ambientali del nostro Paese. Infatti, l’attuazione del PNRR, il disegno dei nuovi interventi previsti da RepowerEU e soprattutto la definizione delle politiche territoriali finanziate dai fondi europei per la coesione 2021-27 segneranno il futuro dell’Italia fino al 2030.

Per questo, è indispensabile assicurare un pieno allineamento delle politiche nazionali e regionali con gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la transizione ecologica e digitale, la riduzione delle disuguaglianze, il rafforzamento della competitività e della coesione sociale.

Nel corso dell’evento di apertura l’ASviS ospiterà un confronto tra i rappresentanti delle istituzioni locali, in particolare delle Regioni e delle Città, insieme a rappresentanti del Governo e della Commissione europea e di importanti stakeholder economici, per disegnare insieme strategie che garantiscano la coerenza delle politiche nazionali e territoriali e delle strategie del settore privato per lo sviluppo sostenibile, oltre a mettere in evidenza buone pratiche e risultati conseguiti.

L’evento avrà una sessione lunedì pomeriggio, e un’altra martedì mattina. Tra gli ospiti ci saranno: Matteo Lorito (foto sotto), rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, presidenti dell’ASviS, Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici, Marco Bucci, sindaco di Genova, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali.

Vittorio Bellagamba