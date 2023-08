Consilium guarda alle piccole imprese italiane Focus su food&beverage, lusso e automazione

UNA SOCIETÀ di gestione del risparmio (SGR) indipendente dedicata esclusivamente all’attività di private equity che gestisce tre fondi mobiliari chiusi, riservati a investitori qualificati con una dotazione complessiva di circa 300 milioni di euro. Fin dalla sua nascita nel 2000, Consilium si è focalizzata su operazioni di buy-out e investimenti in capitale di sviluppo in aziende italiane di piccole e medie dimensioni e ha completato 36 investimenti, inclusi gli add-on. Consilium basa la sua operatività su quattro valori: indipendenza, competenze sofisticate, rapidità gestionale e partnership con il management. La proprietà della società è al 100% dei partner del suo team di gestione (Stefano Iamoni, Antonio Glorioso, Marcello Maruelli e Paolo Santoro) e della CFO Paola Chirizzi, il che assicura un processo decisionale rapido e accurato. Il team di gestione di Consilium vanta significative esperienze nel campo del private equity, dell’investment banking, della consulenza strategica e della direzione aziendale oltre all’abilità nello strutturare operazioni complesse.

Tutte le aziende entrate nel perimetro di Consilium rispondono ai criteri di selezione degli investimenti della Sgr: leadership in settori di nicchia, in crescita e con potenziale per il consolidamento con una particolare attenzione al food&beverage, alla produzione di beni di lusso e all’automazione industriale. Consilium predilige l’acquisizione di quote di maggioranza con un focus geografico sulle Pmi italiane: aziende con ricavi tra i 20 e gli 80 milioni di euro (ma anche di maggiori dimensioni quando vi sono dei co-investitori) con performance storiche stabili o in miglioramento, un business plan sfidante, orientate all’export e con chiare opportunità di creazione di valore. Il coinvolgimento del management delle società in portafoglio viene promosso attraverso schemi di incentivazione legati ai ritorni sugli investimenti effettuati.

Dalla fondazione Consilium ha gestito quattro fondi. Il Fondo I ha completato sei investimenti ed è stato liquidato nel 2011. Il Fondo II è partito nel 2007 e ha realizzato otto investimenti. Attualmente detiene un’ultima società in portafoglio, il marchio di calzature De Fonseca. Il Fondo III, lanciato nel 2013, ha realizzato investimenti in sette società di cui sei ancora in portafoglio: le calandre ed altre macchine per la piegatura dei metalli della bresciana Faccin, le macchine per il taglio del marmo e del vetro di GMM, le calzature e sneaker di lusso di GMI, le due società bolognesi, Macron, leader nel teamwear e sponsor di diverse società calcistiche della Serie A e della Premier League, e Dino Corsini che produce plumcake, muffin e pancake, nonché i piatti pronti surgelati di Gelit. Infine, il Fondo IV, partito nel 2020, ha tre società in portafoglio: l’ultima acquisita Cela che si aggiunge a Music Center, leader mondiale negli accessori per gli strumenti a fiato, e Fonderia Boccacci, player di riferimento nella produzione di getti in ghisa a livello continentale. L’obiettivo di Consilium è quello di completare gli investimenti del fondo IV entro il primo semestre del 2024 per poi raccogliere un nuovo fondo che continuerà a investire nelle eccellenze delle Pmi italiane.

Achille Perego