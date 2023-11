Consegna in 24 ore a emissioni zero

Etilika, enoteca online con forte specializzazione sulle etichette made in Italy, in poco più di tre anni è divenuta un importante punto di riferimento per milioni di appassionati, che ha conquistato con un servizio pre e post vendita curato e con un’offerta estesa.

La startup ha recentemente lanciato, iniziando da Roma, il servizio di consegna a emissioni zero, grazie alla flotta full electric attiva su tutto il territorio cittadino per consegnare in 24 ore e in modo sostenibile la sua selezione di oltre 4.000 vini, liquori e superalcolici.