Connettività Edge: accordo con Namex

NAMEX, PUNTO di scambio internet di rilievo in Italia e nel Mediterraneo, e Open Fiber, principale operatore italiano di fibra ottica Ftth, hanno sottoscritto un accordo per un servizio di connettività focalizzato sull’Interconnessione Edge tra operatori. Questa partnership strategica mira a potenziare le infrastrutture di rete su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alla periferia della rete (Edge Networking). La collaborazione, lanciata a Napoli durante l’annuale evento Namex, consentirà agli Internet Service Providers (Isp) italiani e stranieri operanti in Italia di beneficiare di un’infrastruttura di interconnessione capillare, ottimizzando il traffico tra diversi operatori di rete ai margini della stessa.

L’iniziativa rientra nel servizio Namex Enabled Site che, in collaborazione con gli Isp consorziati Namex, mira a creare punti di interconnessione distribuiti a livello regionale per avvicinare sempre di più i contenuti all’utente finale, sfruttando i Pop (Point of Presence) di Open Fiber distribuiti sul territorio nazionale. Il servizio si concentrerà specificamente sull’interconnessione Edge tra ISP, creando punti Ixp Edge nei Pop di Open Fiber che permetteranno una comunicazione più efficace e veloce tra i diversi operatori al bordo della rete, con benefici significativi in termini di riduzione della latenza e miglioramento della qualità del servizio. In questi punti, i contenuti dei content provider (live streaming, edge cloud) potranno essere distribuiti in modo capillare per una interconnessione con i provider proprietari dell’infrastruttura di accesso, rendendo la distribuzione dei contenuti verso gli utenti finali più capillare, bilanciata e robusta.

Stefano Mazzitelli (foto sotto), direttore mercato business di Open Fiber, ha commentato: "La collaborazione con Namex aggiunge un altro tassello all’obiettivo di un’Italia interconnessa in fibra ottica". Attraverso gli edge data center, Open Fiber punta a facilitare ulteriormente la trasformazione digitale, collegando alla propria infrastruttura anche i siti dove trattare i dati. Si rende così disponibile agli operatori una soluzione end-to-end, che va dalla raccolta del dato sulla rete di accesso fino al trattamento locale e al trasporto verso internet e i punti di interscambio.

Red. Eco.