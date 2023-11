Conciliare vita e professione. Le nuove sfide del lavoro

SONO CAMBIATI l’approccio con il tempo e con le abitudini quotidiane. Dopo la pandemia ognuno ha fatto i conti con la propria vita e con il tema della felicità. Cosa rende felici le persone? Come si può conciliare al meglio vita personale e lavoro? Queste sono le domande più diffuse negli ultimi anni, tanto che la pandemia ha portato a due fenomeni, in parte inediti. Il primo è quello della Great resignation, con centinaia di migliaia di lavoratori che hanno deciso di riappropriarsi del proprio tempo e che hanno lasciato posti di lavoro sicuri. Il secondo è invece una maggior attenzione da parte delle aziende al benessere dei lavoratori, inteso in senso lato. Per questo il welfare aziendale è sempre più importante, per rendere il lavoro e la conciliazione fra vita privata e pubblica migliori per tutte e per tutti. Si occuperà di questo tema di enorme attualità l’appuntamento organizzato da Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e Luce! in programma giovedì 30 novembre alle ore 17 all’auditorium Illumia, in via Carracci 692 a Bologna. Titolo: "Dal welfare al wellbeing, per tutelare il benessere del lavoratore e della sua famiglia". Dopo i saluti di benvenuto di Francesco Bernardi, Founder di Illumia, società che in pochi anni si è posta l’obiettivo di portare luce, gas e rete fissa nella casa degli italiani, diventando uno dei principali player del settore, prenderà la parola Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. Previsti gli interventi di Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare e Salute, Nuove Cittadinanze, Fragilità, Anziani del Comune di Bologna, e di Igor Taruffi, assessore al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne della Regione Emilia-Romagna.

Proprio Taruffi spiega l’importanza del welfare aziendale e del suo impatto sulla comunità: "Bene che i sistemi produttivi ed aziendali pensino e investano sul miglioramento del benessere di lavoratrici e lavoratori e delle loro famiglie, perché questo aiuta e favorisce l’approccio di comunità che caratterizza il nostro territorio. Ovviamente sempre tenendo ben presente che il ruolo e la funzione pubblica, nella garanzia di un alto livello di qualità dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali non può in alcun modo mai venire meno o essere delegato ad altri". Chiara Ferrari, Lead Public Affairs Ipsos presenterà lo scenario del welfare aziendale in Italia.

Migliora il bilanciamento fra vita lavorativa e privata, ma non solo. Grazie ai benefit, infatti aumenta il potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie, senza che ne aumenti il reddito imponibile. Di questo parleranno, intervistati da Valerio Baroncini, vicedirettore di QN il Resto del Carlino, Giulia Bernardi, Hr Director Illumia, Linda Navelli, Hr Learning & Welfare Specialist Rekeep, Eleonora Santoro, Head of Innovation & Esg Rekeep, primo Gruppo in Italia nel facility management, ovvero nei servizi di supporto agli edifici, alle persone e alla città.