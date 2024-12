Con NeoConnessi. WindTre sbarca nelle scuole medie

ACCESSO AI SOCIAL e identità digitale, ma anche cyberbullismo e nuove frontiere dell’apprendimento. Sono questi alcuni degli argomenti che vengono affrontati nel programma "NeoConnessi", promosso da WindTre, che da anni punta sull’educazione dei giovani e giovanissimi alle opportunità della rete e delle nuove tecnologie. Per il gruppo si tratta di un impegno concreto nella diffusione di una corretta informazione e formazione sulle tecnologie digitali. Per questo WindTre annuncia l’estensione del programma "NeoConnessi", nato nel 2018, anche alle scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di educare i giovani a un utilizzo consapevole e sicuro della tecnologia. In un periodo come quello dell’adolescenza, in cui i ragazzi sviluppano la propria autonomia e affrontano nuove sfide digitali, "NeoConnessi" offre percorsi formativi con contenuti aggiornati e attività didattiche coinvolgenti.

Il programma affronta argomenti come l’accesso ai social media, la gestione dell’identità online, i rischi di cyberbullismo e le opportunità di apprendimento sul web, che caratterizzano l’esperienza digitale degli studenti di questa età. L’obiettivo è aiutare i più giovani, i genitori e i docenti a stabilire regole chiare e buone pratiche per l’uso della tecnologia, grazie a percorsi formativi sviluppati con esperti di settore.

"L’ampliamento del progetto NeoConnessi anche ai ragazzi delle scuole medie sottolinea, ancora una volta, l’attenzione dell’azienda verso un tema di grande attualità, come quello della tutela di bambini e ragazzi sul web, e, in generale, nell’utilizzo degli strumenti tecnologici. La preadolescenza e l’adolescenza rappresentano momenti chiave nello sviluppo della persona, riteniamo quindi essenziale offrire supporto ai giovani che in questa fase molto delicata della loro crescita si approcciano al digitale", dice Tommaso Vitali (nella foto), Direttore B2C Marketing & New Business e Sustainability Ambassador di WindTre. NeoConnessi ha un altro valore importante, quello di essere realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. Sin dal suo lancio, nel 2018, infatti, il piano ha visto la collaborazione della Polizia di Stato e da allora ha coinvolto oltre un milione e mezzo di bambine e bambini delle classi quarta e quinta elementare. L’estensione del programma anche alle scuole secondarie di primo grado permette di raggiungere quasi la metà degli istituti scolastici del territorio italiano, arrivando, quindi a 2 milioni di ragazzi e di ragazze.

Le potenzialità del digitale e della rete sono molte, tanto che le risorse educative di NeoConnessi sono accessibili gratuitamente sull’omonimo sito. Tra gli strumenti a disposizione, il Corso Famiglie Digitali Oggi, per esplorare in famiglia tutte le opportunità di Internet senza rischi, e il Decalogo NeoConnessi, creato in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, che fornisce consigli utili per una corretta educazione digitale dei più giovani e una navigazione protetta e sicura. Sul sito web è possibile anche candidare la propria scuola all’iniziativa. NeoConnessi è un progetto di responsabilità digitale del piano di sostenibilità Windtre, che dedica nel proprio bilancio ampio spazio proprio al progetto. L’azienda si propone di raggiungere entro il 2030 traguardi nell’ambito delle tre dimensioni Esg (Environmental, Social and Governance) e promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile e inclusivo con un approccio quantitativo e risultati tangibili e continuativi nel tempo.

WindTre crede così tanto nel programma di formazione che nel tempo ha sviluppato numerose collaborazioni. Oltre che con le scuole e con polizia postale, anche con la Società Italiana di Pediatria, con cui è stato messo a punto il Decalogo di NeoConnessi, le dieci linee guida per educare i più giovani e le loro famiglie a un uso consapevole di internet e dei dispositivi digitali. In questo delicato percorso di educazione svolgono infatti un ruolo chiave anche i pediatri, figure di riferimento per i bambini e le loro famiglie per tutto ciò che concerne la salute e il benessere dei più piccoli. Grazie a questa intesa, il Decalogo è stato divulgato negli studi pediatrici, insieme alla rivista “Pediatria”, magazine ufficiale della Società italiana di pediatria.