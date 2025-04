Con Matilde l’IA inventa i cosmetici

NEGLI ULTIMI ANNI, l’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le aziende innovano e lanciano nuovi prodotti sul mercato. Dalla ricerca iniziale al test finale, l’intelligenza artificiale sta ridefinendo i processi tradizionali, offrendo strumenti potenti per accelerare il time-to-market, migliorare la personalizzazione e ridurre i costi", dice Francesca Saraceni (nella foto sotto), direttrice generale di Intellico, giovane impresa italiana che si occupa proprio di applicazioni innovative dell’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è in grado di rendere più veloci i processi, ma anche di personalizzare, tramite algoritmi predittivi, le proposte e le promozioni per pubblici sempre più selezionati ed esigenti. Inoltre, l’intelligenza artificiale generativa e non applicata soprattutto ai processi produttivi, riduce fortemente i costi. Infine, algoritmi di similarità possono confrontare rapidamente progetti, immagini e documenti di esperienze precedenti, suggerendo come rispondere a nuove richieste sulla base di soluzioni già validate. Intellico sta fornendo alcune soluzioni intelligenti, che sfruttano il digitale e tutte le sue applicazioni più recenti. È il caso di Matilde, piattaforma che consente ai team di ricerca e sviluppo di ottimizzare le formulazioni, nell’ambito della cosmesi e della chimica, analizzando migliaia di combinazioni di ingredienti in pochi minuti.

Questo approccio riduce il tempo necessario per ottenere la formula perfetta, garantendo al contempo risultati di alta qualità. "abbiano inoltre messo a punto un altro progetto, che sfrutta sempre l’intelligenza artificiale. Si chiama Grapho4Tender, usa gli algoritmi generativi per analizzare capitolati di gara e documentazione tecnica, generando rapidamente proposte offerte al cliente e supportando le aziende nell’identificazione delle aree critiche da gestire in negoziazione. in questo modo si riducono di molto tempi e costi del manifatturiero", spiega ancora Saraceni. La società ha poi messo ap unto anche GraphoDesign, applicazione in grado di supportare la progettazione di prototipi, facilitando la consultazione di archivi di immagini, testi e documentazione tecnica, dal settore industriale. Per esempio le matrici. Ma anche nel settore moda. La macchina è in grado di valutare in tempi rapidissimi migliaia di prototipi e quindi di fornire informazioni e idee per progetti futuri.

