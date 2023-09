Con Marazzi i colli vicentini rivivono nell’arte della ceramica

IL GRUPPO MARAZZI – uno dei marchi più rinomati al mondo nel settore delle piastrelle di ceramica – lancia la nuova collezione in gres porcellanato Mystone Berici, ispirata alla pietra calcarea di origine vicentina. La denominazione della linea deriva proprio dai colli Berici, il gruppo di rilievi collinari situato nella pianura alluvionale in cui sorge la città di Vicenza, originatosi, nell’arco di almeno un centinaio di milioni di anni, sul fondo di un antico mare. L’essenzialità dei prodotti della collezione è esaltata da accorgimenti produttivi assai ricercati, nonché da un accento decorativo che punta su varietà ed eclettismo.

Le sue tonalità, neutre e calde (dal bianco al beige, fino al cenere) si fondono su una superficie caratterizzata dalla presenza di conchiglie, microfossili rotondeggianti e detriti dall’aspetto materico, resi estremamente realistici dall’uso della tecnologia 3D Ink. Una tecnologia, quest’ultima, capace di creare una perfetta sovrapposizione tra grafiche e strutture. I preziosi dettagli ritornano anche nella decorazione a motivo floreale ‘tono su tono’, pensata anche per l’uso a pavimento e messa a punto utilizzando, per la prima volta congiuntamente, tecnologia 3D Ink e Tecnologia Touch: l’obiettivo è ottenere profondità e realismo materico, usando graniglie lucide e opache sulla superficie.

Fondata nel 1935 a Sassuolo, in un’area che sarebbe divenuta, nel corso del tempo, il polo all’avanguardia a livello internazionale nella creazione di piastrelle di ceramica di pregio, l’azienda – nota oggi come Gruppo Marazzi – è presente in più di 140 Paesi, nei cinque continenti. Il marchio Marazzi è riconosciuto come sinonimo di ceramica di qualità per pavimenti e rivestimenti e simbolo del miglior ‘made in Italy’ nel comparto dell’arredamento e del design.

Si devono infatti a questo gruppo numerose importanti innovazioni tecnologiche, di processo e di design introdotte nell’industria delle piastrelle, alcune delle quali sono ricordate come veri e propri tasselli della storia della ceramica moderna: ciò ha reso l’azienda e il distretto un punto di riferimento per l’intero settore. L’attitudine costante alla ricerca e alla sperimentazione, la capacità di anticipare i cambiamenti nel gusto e nei modi di abitare e di seguire l’evoluzione continua dell’architettura e del design, l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità hanno permesso a Marazzi di conquistare la leadership di mercato, sia in Italia che a livello internazionale. Solo negli ultimi cinque anni, il gruppo emiliano ha raddoppiato la capacità produttiva degli stabilimenti di Fiorano e Finale Emilia, riqualificato le fabbriche storiche di Sassuolo e i laboratori di ricerca, ristrutturato la sede con i nuovi uffici e un nuovo showroom, restaurato e aperto al pubblico il Crogiolo – l’edificio degli anni Trenta in cui Marazzi, oggi guidata dall’ad Mauro Vandini (nella foto), ha visto la luce, nel 1935. Non solo: il gruppo ha inaugurato gli showroom di Milano, Londra, Parigi, Varsavia, Lione, Atene e Madrid.

In particolare, lo showroom di Atene si estende su uno spazio di 400 metri quadri nel quartiere di Ampelokipoi e richiama fortemente il labirinto della mitologia greca. Marazzi opera con successo sul mercato greco dalla fine del 1990. Lo showroom madrileno, inaugurato nella centralissima Calle Serrano, è firmato dal celebre studio internazionale ACPV Architects - Antonio Citterio Patricia Viel. La Spagna è quasi la seconda casa del gruppo, che qui è presente anche con due stabilimenti produttivi all’avanguardia, in cui si realizzano alcune tra le linee di prodotto più esclusive, come i pavimenti antibatterici e i rivestimenti decorati di grandi dimensioni.

Oggi Marazzi fa parte di Mohawk Industries Inc., il maggior produttore mondiale nel settore del flooring e della pavimentazione, quotato alla Borsa di New York. La multinazionale, che ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 12 miliardi di dollari, conserva il proprio quartier generale in Georgia (Usa), ma ha sedi produttive in 19 Paesi e conta quasi 41mila dipendenti in tutto il mondo. Il gruppo Marazzi è stato acquisito nel 2013 e ha consentito al colosso statunitense di rafforzare la propria posizione di leadership nel settore delle piastrelle di ceramica, aggiungendo ulteriori attività e servizi per i mercati europeo e nordamericano.

Capitolo risorse umane: lo scorso gennaio il gruppo Marazzi ha ricevuto – per il settimo anno consecutivo in Italia e per il secondo in Spagna – il prestigioso riconoscimento ‘Top Employer’, che conferma l’impegno dell’azienda nell’assicurare eccellenti condizioni di lavoro e qualità dei programmi di formazione e sviluppo rivolti ai dipendenti. La ricerca – condotta ogni anno, su scala globale, dal Top employers institute – certifica le aziende che garantiscono le migliori condizioni di lavoro, investono in programmi di sviluppo a ogni livello aziendale e si impegnano nel miglioramento delle proprie ‘buone pratiche’ in svariati ambiti organizzativi: dalla politica sul personale all’ambiente di lavoro, dalla gestione dei talenti alla formazione continua, fino al benessere delle persone in azienda.