Con Magic Mind la sfida si sposta in Europa. L’IA utilizzata per far crescere le nuove idee

LE LINEE STRATEGICHE del nuovo piano industriale di Digital Magics 2021-2025 prevedono l’espansione del portafoglio delle partecipazioni attraverso programmi di accelerazione su settori ad alto potenziale, puntando ad avviare tra i 20 e i 25 programmi attraverso un modello che vede il coinvolgimento di Co-Investitori, Corporate Partners e Tech Partners. Tra i programmi di accelerazione spicca Fin+Tech, il programma partito nel 2021 rivolto alle startup che sviluppano soluzioni fintech e insurtech, nato da un’iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr insieme a Digital Magics, Fintech District, Startupbootcamp, Nexi e Credem. Fin+Tech è un programma che prevede di accelerare 16 startup all’anno (8 in ambito fintech e 8 insurtech) per un totale di 48 startup selezionate su criteri legati al potenziale di crescita ma anche alla capacità di indirizzare le principali sfide di innovazione delle aziende nei settori finanziario e assicurativo.

Le startup in fase pre-seed e seed che partecipano al programma Fin+Tech ricevono un finanziamento iniziale ed un costante supporto dai partner dell’acceleratore, in un percorso che le guida verso la validazione del proprio modello di business. Infine, i migliori team hanno accesso ad ulteriori finanziamenti già stanziati dai promotori dell’iniziativa. HabiSmart invece è l’acceleratore per le startup che sviluppano servizi dedicati al settore proptech e dell’edilizia sostenibile, attraverso l’applicazione di soluzioni tecnologiche e digitali rivolte all’immobiliare. Nato anch’esso nel 2021 da un’iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr, il programma ha una dotazione complessiva di 5,75 milioni di euro destinati a investimenti in fase di accelerazione e post accelerazione, di cui 3,75 milioni stanziati dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital Sgr. HabiSmart è gestito da Digital Magics e MassChallenge Switzerland, operatore statunitense con oltre 10 anni di esperienza e un track record di oltre 3.000 realtà accelerate.

Sono inoltre promotori e partner dell’operazione il Gruppo Coima, specializzato nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari italiani per conto di investitori istituzionali, Ariston Group, tra i leader globali del comfort termico per gli ambienti e l’acqua sanitaria, e NovaCapital. HabiSmart seleziona ogni anno, per 3 anni, fino a 10 startup in fase seed e pre-seed.Le startup selezionate ricevono un investimento ’pre-seed’ di 115 mila euro e partecipano a un programma di accelerazione che dura 4 mesi focalizzato sulla crescita per l’accesso al mercato. Motore imprescindibile per lo sviluppo socio-economico, l’Intelligenza Artificiale rappresenta un paradigma tecnologico dirompente, capace di pervadere tutti i campi dell’industria e della società. Da questo presupposto, Digital Magics ha dato vita a Magic Mind, acceleratore di respiro europeo dedicato proprio all’ambito AI e rivolto a startup con progetti altamente innovativi, incentrati sull’Intelligenza Artificiale quale driver dello sviluppo, nei settori del software aziendale, healthcare, cybersecurity, marketing, logistica e trasporti. Obiettivo dell’iniziativa è di accompagnare almeno 12 nuove imprese l’anno per 3 cicli annuali di attività, supportando così almeno 36 startup, italiane e straniere.

Achille Perego