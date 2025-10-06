Con la transizione energetica l’idrogeno cresce del 26%

QUANTO È IMPORTANTE l’energia per le nostre vite lo possono dire, dopo il black out generale, gli spagnoli e i portoghesi. Anche l’Italia si sta dotando di soluzioni di energia alternativa, sia con investimenti privati che pubblici importanti. Fra queste c’è anche ErreDue, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici,idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno. La società chiude il 2024 con dati positivi. "I risultati del 2024 confermano la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di crescere anche in un contesto di mercato complesso. La spinta della transizione energetica ha trainato le vendite degli impianti a idrogeno, consentendoci di mantenere ricavi sostanzialmente in linea con lo scorso anno e registrare un incremento del 26% in questo segmento strategico", dice Enrico D’Angelo, Fondatore e Ceo. Alle sue parole fanno eco quelle di Francesca Barontini, Ceo di ErreDue "Il significativo aumento degli ordinativi e del backlog rafforza le nostre prospettive di crescita per il 2025. La solidità patrimoniale dell’azienda, unita a un’esperienza consolidata di oltre quarant’anni nel settore, rappresenta un elemento distintivo che ci consente di offrire un contributo strategico di rilievo e di garantire ai nostri partner di riferimento l’apporto di un costante valore aggiunto. Il track record dei nostri prodotti è la testimonianza concreta della qualità e dell’innovazione che caratterizzano le nostre soluzioni, grazie a una solida struttura finanziaria. Guardiamo con fiducia alle sfide e alle opportunità di un settore, come quello in cui operiamo, in continua evoluzione".

I Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni si attestano a 15,9 milioni di euro, con una lieve calo del 3,7% rispetto a 16,5 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2023. La riduzione del fatturato è dovuta ad un sensibile rallentamento della domanda interna registrata sui settori "tradizionali", costituiti dal mercato dei generatori on-site a servizio di attività industriali, i quali, nel corso del 2024, hanno risentito di uno scenario macroeconomico e geopolitico instabile. Nonostante un incremento delle trattative in corso, la diffusa sfiducia generata dalla crisi industriale e l’incertezza legata all’Industria 4.0, unita ai ritardi nell’attuazione dei decreti relativi ai nuovi incentivi 5.0, ha contribuito a frenare ulteriormente la propensione agli investimenti da parte degli imprenditori comportando un rinvio nella conclusione di numerosi contratti. Nonostante le difficoltà del mercato, il fatturato conseguito sui settori tradizionali è rimasto, però, di buon livello, come spiega Barontini "questo lo si deve alla vendita dei generatori da laboratorio, che in ragione del loro impiego sono destinati ai mercati considerati anticiclici. Sono, inoltre, cresciuti gli affitti. Dobbiamo poi considerare un After market (+4,1 rispetto al 2023).

Tale incremento non è direttamente correlato alle vendite del periodo, bensì al parco di generatori venduti e dati in locazione nel tempo e tuttora attivi, sui quali l’azienda ha una sorta di "esclusiva tecnologica", derivante dal ruolo di produttore originario, che consente di mantenere un vantaggio competitivo nelle attività di assistenza e fornitura di ricambi". Nel segmento dell’idrogeno si è registrata una crescita del 26% rispetto al 2023, grazie alle vendite di impianti di idrogeno legati alla transizione energetica, destinati al mercato nazionale ed europeo. Questi risultati sono frutto di solide partnership commerciali con alcuni dei più importanti player italiani ed europei nel settore del power to gas, della mobilità a idrogeno, del retail e refuelling di veicoli e mezzi pesanti nonché della decarbonizzazione industriale. Le vendite di generatori impiegati nella produzione di gas tecnici on-site hanno, invece, evidenziato un calo significativo rispetto all’esercizio precedente, con un impatto particolarmente marcato nel comparto dell’azoto. "Questa società è attiva nella progettazione, costruzione e vendita di generatori di gas legati all’industria e alla transizione energetica. E’ nata nel 2000. Ma fonda le sue origini 40 anni fa, i soci fondatori erano gli stessi che avevano fondato un’altra società attiva in questo campo, poi venduta, nel mondo del gas, dell’idrogeno. Ma anche di gas tecnici per l’industria. Per noi il ruolo dell’innovazione è fondamentale. Abbiamo 12 persone dedicate solo alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie. Nel campo della transizione energetica, è fondamentale trovare nuove tecnologiche che impieghino idrogeno verde e che inquinino di meno. Da questo punto di vista lavoriamo davvero tanto, cercando sempre efficienze migliori", dice Francesca Barontini, Ceo di ErreDue (nella foto sopra).

Naturalmente per la manager guidare un gruppo storico che si occupa di energia "E’ una bella responsabilità, molto sfidante. La nostra è una piccola realtà di provincia, legata al settore industriale, metalmeccanico, manifatturiero. Poi è partita la transizione energetica e i nostri clienti sono cambiati. Ora abbiamo piccole e medie imprese, ma anche player importanti, come Snam ed Eni. La cosa bella è che ci viene riconosciuto da tutti il nostro track record, la nostra esperienza maturata in questi anni. Essere donna in questo settore è una esperienza sfidante, che mi rende orgogliosa ogni giorno", dice ancora Francesca Barontini. La società toscana è quotata in borsa dal 2022. "Avevamo bisogno di visibilità. Essere quotati ti rende una società appetibile a player grandi, che ricercano modelli di business affidabili e consolidati. Lavorare in un mercato più grande significa confrontarsi con criteri economici e finanziari, insomma con un modello di business più solido. E’ una bella sfida", conclude Barontini.