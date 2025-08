Con altermAInd le idee diventano opportunità di business

UN PIONIERE in Italia e in Europa nello sviluppo di applicazioni dell’Intelligenza Artificiale generativa da offrire al mercato, dal settore finanziario per allargarsi più in generale al mondo dei servizi e dell’industria. Si tratta di altermAInd, la newco tecnologica nata a dicembre 2024 all’interno del team digital di illimity Bank, la prima banca europea totalmente cloud-native. Un progetto vincente lanciato, spiega l’ad di altermAInd Filipe Teixeira (nella foto), pensando alla rivoluzione determinata dall’avvento dell’AI generativa e quindi dalla possibilità di creare per le imprese servizi tecnologici all’avanguardia, incentrati proprio sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale. Nato a Montecarlo da genitori portoghesi e residente in Italia da quasi un decennio, con quasi 20 anni di esperienza nel settore tecnologico, Teixera ha dedicato la sua carriera a guidare la trasformazione digitale, l’innovazione nell’AI e il cloud computing in diversi settori, lavorando in particolare per grandi gruppi bancari internazionali.

Nel 2018 diventa Chief Information Officer di illimity, dove ha progettato e costruito la prima banca completamente cloud-native, sfruttando un’architettura modulare, big data e automazione basata sull’AI. Esperienza da cui poi è partita l’idea di dar vita ad altermAInd sulla visione, spiega sempre Teixera "che l’Intelligenza Artificiale possa trasformare le organizzazioni, scoprendo opportunità inesplorate, guidando la trasformazione aziendale e garantendo una sua adozione responsabile su larga scala". La start up che ha il suo quartier generale a Milano e che vede come presidente esecutivo Andrea Pettinelli, conta oggi su un organico di 150 dipendenti e punta a posizionarsi tra i principali player tecnologici del mercato europeo grazie a prodotti e servizi compliant rispetto alle sempre più stringenti normative europee con il valore aggiunto della produzione, anche in casa, delle applicazioni operative dell’AI. Sul mercato italiano oggi questi servizi vengono sostanzialmente offerti solo da società di consulenza che si avvalgono di tecnologie esterne e spesso importate. "altermAInd – prosegue il suo ad – è l’alleato ideale delle imprese che vogliono accelerare concretamente e rapidamente la propria crescita e affrontare le nuove sfide del mercato con l’aiuto di strumenti avanzati, flessibili e su misura". In particolare, la società guidata da Pettinelli e Teixera si rivolge a realtà medio-grandi che operano in settori fortemente regolamentati. Gli interlocutori principali sono: ceo, innovation managers, CIO e IT managers, responsabili di Compliance e audit, Marketing & HR managers. Per altermAInd l’Intelligenza Artificiale è più di uno strumento: è la base del proprio modo di operare, affianca il processo decisionale, alimenta le soluzioni e assicura che i clienti prosperino nel mondo di oggi. Il pay off di altermAInd "shaping the unseen" esprime del resto il concetto di confronto con le opportunità inesplorate. L’unseen sono le inefficienze, gli ostacoli invisibili e le opportunità mancate che impediscono alle organizzazioni di esprimere il loro potenziale.

La missione di altermAInd è proprio quella di individuarli e risolverli attraverso soluzioni AI centriche. Questa missione si esprime anche attraverso il nome e il logo altermAInd: alter rappresenta il cambiamento, la trasformazione, l’adattamento. Maind invece è la fusione di mind (mente) e AI Iintelligenza artificiale). Rappresenta quindi l’unione tra l’umano e il digitale, l’Intelligenza Artificiale e quella umana. AlermAInd, che anticipa Teixeira è partita già in breakeven con i clienti presenti alla nascita partendo da Illimity Bank e punta a ricavi per circa 20 milioni di euro nel 2028, offre una serie di innovative piattaforme. Gravity per esempio è una piattaforma di AI Governance che permette di centralizzare e standardizzare l’utilizzo delle soluzioni basate su Intellingenza Artificiale in maniera compliant, con trasparenza e controllo, ed è rivolta alle aziende che vogliono adottare l’AI nei propri processi produttivi. Aurora invece è un software che consente di creare assistenti virtuali brandizzabili e personalizzabili. Nebula è la piattaforma di altermAInd che consente alle aziende di monitorare gli SLA per il Cloud soddisfacendo così i sempre più elevati livelli di compliance richiesti dalle normative UE. Prossimamente sarà inoltre disponibile echo, piattaforma ESG che semplifica il reporting e la compliance alle normative sulla sostenibilità, aiutando le aziende a integrare l’ESG nelle strategie operative.

I servizi offerti dalla start up comprendono invece ’Radar’, un servizio di insight trimestrale che offre raccomandazioni strategiche su marketing, brand positioning e trend di mercato, sfruttando l’AI per decisioni più informate. Quindi reboot, AI agent configurabile per funzioni aziendali specifiche, e slash, servizio per valutare e sviluppare le competenze AI all’interno delle aziende, assicurando che il capitale umano sia pronto per il futuro digitale. Le radici di altermAInd nel settore bancario, conclude Teixeira, "ci hanno permesso di acquisire una conoscenza approfondita delle sfide specifiche del settore. A tal proposito continuiamo a offrire soluzioni di outsourcing su misura per istituzioni finanziarie, strumenti avanzati di sicurezza, resilienza e governance per garantire continuità operativa e tecnologie per migliorare l’esperienza del cliente e ottimizzare i processi di back-office. Ma la visione di altermAInd va oltre la finanza: queste soluzioni si possono applicare, come stiamo già facendo con importanti clienti, anche a settori come healthcare, retail e servizi pubblici, con lo stesso potenziale trasformativo".