Comunicazione e tecnologia: la rivoluzione delle videocall

TRE BREVETTI internazionali, due software proprietari, un team giovane e globale e clienti come Mediolanum, Istat, TIM, gruppo Colombini e Beretta. Home SetV, la startup fondata a Milano al tempo del Covid, dopo cinque anni di crescita, avvia un nuovo percorso di espansione con l’obiettivo, grazie anche a un aumento di capitale da 5 milioni approvato dall’assemblea dei soci a fine maggio, di accelerare lo sviluppo in Italia e nei principali mercati europei e diventare il sistema operativo visivo per la comunicazione del lavoro. Home SetV si candida così a guidare la trasformazione determinata, spiega il presidente Giuseppe Mascitelli, da una nuova categoria tecnologica che sta emergendo nel mondo della comunicazione professionale.

Quella delle videochiamate aumentate: ambienti immersivi, scenari digitali su misura, intelligenza artificiale che supporta voce, gesto e narrazione. Il cuore tecnologico di Home SetV si chiama Avrah: un software nativo, proprietario, che integrerà AI, regia virtuale e ambienti digitali immersivi. Il nome evoca l’aramaico "Avrah Kadabra" – "ciò che dico, creo" – e sintetizza bene la missione dell’azienda: mettere in scena la comunicazione quotidiana di chi lavora, fa formazione, vende, coordina. Frutto di una progettazione sviluppata tra Milano, Stanford e Islamabad, Avrah, prosegue Mascitelli, "consente anche a un singolo professionista di elevare la qualità della propria presenza video a livelli prima accessibili solo a grandi produzioni televisive. Non è un’alternativa a Zoom, Meet o Teams, ma un’integrazione che ne potenzia la dimensione visiva, narrativa e immersiva. In sintesi, è lo strato superiore della comunicazione da remoto: professionale, elegante, intelligente".

Per supportare lo sviluppo dell’azienda milanese, come detto, è stato recentemente approvato un aumento di capitale complessivo fino a 5 milioni suddiviso in più tranche, la prima delle quali da 500.000 euro riservata ai soci. L’assemblea ha anche dato il via libera a un piano di stock option destinato ai collaboratori chiave e confermato il cda in carica con tutte le funzioni. Consiglio che vede affiancati nomi come Jacopo Mascitelli (ingegnere AI con laurea alla prestigiosa Università di Stanford e inserito nei Forbes Under 30), Aldo Livolsi (già ad di Mediaset e Cinecittà), Antonella Ficara (ex direttore canale 803 Sky), Vittorio Colussi (con esperienze da Ceo in ambito bancario e finanziario internazionale) e Giuseppe Mascitelli, per anni responsabile della comunicazione di Mediolanum e sempre al fianco di Ennio Doris, banca lasciata per fondare Filmare Group dove, con i primi set tv creati per la comunicazione da remoto dei consulenti finanziari di Mediolanum Spagna è nato l’embrione di quella che poi è diventata Home SetV. Dopo cinque anni dalla fondazione, la società ha presentato ai soci una visione di sviluppo basata sull’evoluzione da realtà produttiva a piattaforma tecnologica SaaS (Software as a Service), con il lancio di Avrah previsto per quest’anno.

Il modello è chiaro: fare con la comunicazione professionale quello che Netflix ha fatto con l’intrattenimento. Portare ovunque, con semplicità e scalabilità, una qualità visiva, narrativa e scenografica capace di coinvolgere, rappresentare e rafforzare chi comunica. Il futuro non è più solo "digitale", ma "scenico". E Home SetV vuole diventarne il motore, made in Italy da diffondere in tutto il mondo. Durante l’assemblea, hanno portato il loro contributo figure di primo piano del mondo industriale e finanziario tra cui Livolsi e Colussi, entrambi espressamente fiduciosi nel valore strategico e nel potenziale di scalabilità del piano presentato. Piano industriale, sottolinea sempre Mascitelli che prevede "una forte accelerazione nella direzione B2B, con il potenziamento dell’offerta software, ambienti virtuali proprietari e servizi formativi, e l’ingresso progressivo nei settori della formazione professionale, delle università digitali e della pubblica amministrazione". L’aumento di capitale è destinato a finanziare il rafforzamento dell’area commerciale, lo sviluppo software in house e le prime attività di comunicazione. L’obiettivo dichiarato è una valorizzazione della società superiore ai 40 milioni entro i prossimi 24 mesi, sulla base della crescita attesa del fatturato, degli asset tecnologici già sviluppati e della transizione al modello SaaS.

L’operazione segna quindi un passaggio decisivo per Home SetV che nel 2025 punta a un aumento del fatturato del 300% rispetto al 2024, con l’ambizione di consolidare la propria posizione come player di riferimento nella comunicazione digitale immersiva. Del resto, spiega Mascitelli ricordando le parole che la società sta utilizzando per la selezione di nuovi manager da inserire in azienda, "ci siamo accorti di qualcosa che era sotto gli occhi di tutti. Che esiste uno spazio enorme dove ogni giorno abitiamo per ore. Uno spazio che chiamiamo ’schermo’. Non è una stanza. Non è un luogo fisico. Eppure ci viviamo dentro: lavoriamo, insegniamo, vendiamo, impariamo, ci relazioniamo… da lì. Ma a differenza delle nostre case curate, degli uffici ben progettati, dei flagship store scintillanti… questo spazio è spesso triste, disordinato, spoglio. Noi abbiamo deciso di cambiare tutto questo. E lo abbiamo fatto con uno "scacco" in quattro mosse. Non solo con la tecnologia, quella è ovvia. Ma soprattutto con una profonda attenzione a come funziona il cervello umano. Che, nonostante tutto, funziona ancora come 200.000 anni fa. Per comunicare, per emozionarsi, per fidarsi… abbiamo bisogno di ritmo, luce, contesto, sguardi, voce, scenari. Insomma, abbiamo bisogno di portare la nostra vita analogica nel digitale. Home SetV nasce per restituire tutto questo".