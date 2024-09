Componenti morbidi, sottili e confortabili

Wise è un’azienda con sedi a Milano e Berlino leader nella produzione di dispositivi medici con una tecnologia unica che consente la produzione di elettrodi estensibili e flessibili su polimeri elastici di grado medico. Gli elettrodi sono utilizzati come strumenti chirurgici e impianti sui tessuti neurali per applicare stimoli elettrici o per registrare l’attività elettrica per il neuromonitoraggio e la neuromodulazione. Gli elettrodi di Wise sono ergonomici, conformabili, morbidi e sottili.