Compensazione certificata Tra i primi al mondo

Dopo aver determinato la propria impronta carbonica per gli scopes 1 e 2 seguendo il metodo di calcolo market based, per le emissioni generate durante l’esercizio 2021-22, Piquadro ha definito un piano di compensazione per la totalità delle emissioni. L’obiettivo di compensazione delle 1.896 tonnellate di CO 2 prodotte dalle aziende del Gruppo è stato raggiunto attraverso crediti di carbonio certificati generati grazie alla riforestazione di aree fortemente degradate del Brasile, la foresta tropicale più biodiversa al mondo.